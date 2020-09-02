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“التحلية” تدشن إنتاجها من المياه المحلاة بمحطة أملج بـ 8.500 م3 يومياً

“التحلية” تدشن إنتاجها من المياه المحلاة بمحطة أملج بـ 8.500 م3 يومياً

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“التحلية” تدشن إنتاجها من المياه المحلاة بمحطة أملج بـ 8.500 م3 يومياً

“التحلية” تدشن إنتاجها من المياه المحلاة بمحطة أملج بـ 8.500 م3 يومياً
http://almnatiq.net/?p=899422
المناطق - فهد المريخي

دشنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إنتاجها من المياه المحلاة من مشروع محطة تحلية أملج للتناضح العكسي الجديدة، بطاقة انتاجية بلغت 8.500 م3 من المياه المحلاة يومياً، وسترتفع كمية الإنتاج تدريجياً للوصول للطاقة التصميمية القصوى المخطط لها والبالغة 25.500 م3 يومياً خلال شهر سبتمبر الحالي، بزيادة قدرها 12.100 م3 يومياً عن الإنتاج السابق للمحطة، وذلك تلبيةً للطلب المتنامي على المياه بمحافظة أملج والقرى المحيطة، وتعضيداً لموارد “التحلية” المائية ودعماً لمسيرتها في البناء والتطوير.
واستبقت “التحلية” المدة التعاقدية للمشروع بنحو 3 أشهر عن الموعد المخطط له، ليعكس دقة التنفيذ والسعي المتواصل لمواكبة الاحتياجات، ويؤكد الحرص الدائم على ترجمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 إلى واقع مُثمر وفعال، عبر تطوير دعائم صناعة التحلية، والاستثمار في تقنيات التناضح العكسي الصديقة للبيئة، وهو ما ينسجم مع إنجازاتها وخططها التي من شأنها تعزيز القدرات الإنتاجية والمساهمة في تحقيق الأمن المائي المستدام.
وكانت الكوادر الوطنية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد تجاوزت كافة المعوقات والتحديات التي جابهت سير المشروع وفي مقدمتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والآثار الناجمة عنها، التي تمثلت في: تأخر وصول بعض المعدات من خارج المملكة، ومغادرة بعض خبراء الشركات المصنعة إلى بلدانهم، بالإضافة إلى تأثير بعض القيود المفروضة على تنقل العمالة أثناء فترة الحظر.
واستعاضت التحلية عن غياب الخبراء الأجانب، بهمم وعزائم كوادرها الوطنية التي قادت رحلة الوصول إلى هذا الإنجاز بتسخير قدراتها وخبراتها الفنية، وفتح نوافذ العمل عن بعد مع الشركات المصنعة، عبر تقنيات الاتصال المرئي، ما أدى لاستكمال كافة أعمال التركيبات والتشغيل التجريبي للأنظمة، بأعلى معايير الأمن والصحة والسلامة وإنجاز الأعمال بجودة وكفاءة عالية.

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