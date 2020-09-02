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أمير الشرقية ونائبه يهنئان نادي الساحل بصعوده إلى دوري الدرجة الأولى

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أمير الشرقية ونائبه يهنئان نادي الساحل بصعوده إلى دوري الدرجة الأولى

أمير الشرقية ونائبه يهنئان نادي الساحل بصعوده إلى دوري الدرجة الأولى
http://almnatiq.net/?p=899425
المناطق - الدمام
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، صعود نادي الساحل من مدينة عنك بمحافظة القطيف إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.
وأكد سموه أن التطور والتنافسية التي تشهدها أندية المنطقة الشرقية، هي نتاج الدعم السخي واللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي والرياضيون من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله-، مبيناً أن وجود أكثر من نادي من المنطقة الشرقية في درجة المحترفين والدرجة الأولى سيسهم في تعزيز التنافسية، واستثمار المواهب الرياضية، وتسليط الضوء عليها، فالمنطقة الشرقية غنية وزاخرة بالقدرات والمواهب في مختلف المجالات الرياضية، مؤكداً سموه أهمية مواصلة العمل لتحقيق المزيد من المنجزات، والمنافسة في مختلف الألعاب، والحرص على المؤسسية في العمل، وإشراك مختلف فئات المجتمع في أنشطة النادي،متمنياً سموه لمنسوبي النادي التوفيق في المرحلة المقبلة.

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