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محافظ حفر الباطن يتفقد مركزي النايفية والذيبية

محافظ حفر الباطن يتفقد مركزي النايفية والذيبية

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محافظ حفر الباطن يتفقد مركزي النايفية والذيبية

محافظ حفر الباطن يتفقد مركزي النايفية والذيبية
http://almnatiq.net/?p=899427
المناطق- حفر الباطن
تفقد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم الأربعاء , مركز النايفية ومركز الذيبية، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته والوصول إليهم في أماكنهم وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.
وكان في استقبال سموه عند وصوله، روؤساء المراكز وعدد من وجهاء المراكز والمواطنين, واستمع سموه لشرح مفصل عن الاحتياجات والمطالبات التي تهم أهالي المراكز من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية.
وأكد سموه خلال لقائه المواطنين مواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها وتحقيق رؤية المملكة .

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