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أمين الشرقية يكرم المشاركين بمبادرة تطوير شارع زيد بن الخطاب بالخبر

أمين الشرقية يكرم المشاركين بمبادرة تطوير شارع زيد بن الخطاب بالخبر

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أمين الشرقية يكرم المشاركين بمبادرة تطوير شارع زيد بن الخطاب بالخبر

http://almnatiq.net/?p=899430
المناطق - فتحية عبدالله

ثمن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير الجهود التي بذلها عدد من المواطنين في مشاركتهم بتصميم شارع زيد بن الخطاب بحي العليا بالخبر، جاء ذلك خلال تكريم معاليه للمشاركين بمبنى الأمانة بالدمام، اليوم الاربعاء الموافق 14/01/1442هـ، بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي.

وفي سياق ذلك أكّد أمين المنطقة الشرقية أن الأمانة تسعى للاستفادة من هذه الخبرات والطاقات الشبابية في مشاريعها نحو مشاركة مجتمعية واسعة خلال الفترة القادمة.

وكرم أمين الشرقية المشاركين في التصميم، كما قدم شكره للفائزة بالتصميم المهندسة لولوة المانع، منوّهاً إلى أن هذه المبادرة ستكون انطلاقة لاستعراض العديد من الأفكار الجديدة، ومشاركة المجتمع في اختيار وتصميم المشاريع – بإذن الله – .

من جهته أشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن المبادرة تهدف إلى تشجيع السكان للمشاركة في تقديم حلول إبداعية تساهم في تجميل مدينتهم، وتحفيز المبدعين من ذوي الاختصاص لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع، وتعزيز الإبداع والابتكار، مضيفاً أنه تم تحديد عدد من النقاط الرئيسية خلال التصميم، منها الوصولية الشاملة للمنشأة من المناطق المحيطة للشارع، وتوفر مسارات خاصة للدراجات الهوائية لأول مرة، ومسارات لذوي الإعاقة وكبار السن، إضافة الى العناصر الجمالية من تشجير ومجسمات جمالية وإضاءة، وأن تكون قابلة للتنفيذ، مُشيراً إلى أنه سيتم قريبا العمل على تنفيذ مشروع التطوير في شارع زيد بن الخطاب بحي العليا – بمشيئة الله -.

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