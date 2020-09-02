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الاقتصاد
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو نائب أمير دولة الكويت ولي العهد

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو نائب أمير دولة الكويت ولي العهد

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الرياضة

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو نائب أمير دولة الكويت ولي العهد

خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لسمو نائب أمير دولة الكويت ولي العهد
http://almnatiq.net/?p=899434
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية إلى أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب أمير دولة الكويت ولي العهد.
وسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي خلال استقباله لسموه اليوم في قصر السيف.
ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.
عقب ذلك بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال معالي وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر حجي المزين.

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