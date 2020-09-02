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ولي العهد يهنئ “المشيشي” بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسته

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ولي العهد يهنئ “المشيشي” بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسته

ولي العهد يهنئ “المشيشي” بمناسبة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسته
http://almnatiq.net/?p=899442
المناطق - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لدولة الأستاذ هشام المشيشي رئيس الحكومة في الجمهورية التونسية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.
وقال سمو ولي العهد: ( يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة ).

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