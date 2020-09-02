النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التعليم

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وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم الأربعاء 14-1-1442هـ، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز شراكتهما وتوطيد وتطوير العلاقات بينهما فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والبحوث.

وتضمنت مذكرة التعاون تبادل الخبرات التدريبية، والاستفادة المشتركة من الموارد والتسهيلات والطاقات البشرية التي تملكها كل جهة، بما يتوافق مع الأنظمة والإمكانيات المتاحة.

وأكد المعجب أن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية وإعداد الدراسات والبحوث التي تخدم كلا الطرفين، وتأتي في سياق التكامل المؤسسي بـين الجهات الحكومية بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع ويسهم في تعزيز الوعي العلمي والعدلي، في ظل التقدم الذي تشهده دولتنا في كافة المجالات بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة أدامها الله.

من جانبه أشار آل الشيخ إلى أهمية أدوار النيابة العامة في المجتمع كمؤسسة معنية بحفظ وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، مؤكداً بأهمية التعاون معها في هذه المرحلة، ومنوهاً معاليه بسعي التعليم للشراكة مع مؤسسات المجتمع بما فيها النيابة العامة؛ باعتبار أن التعليم هو الأساس في بناء الإنسان، وإعداده لخدمة وطنه وقيادته.

حضر توقيع الاتفاقية معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤلي النيابة العامة ووزارة التعليم.