لقاء سعودي – إماراتي لبحث جهود الإسكان وتنمية المجتمع

لقاء سعودي – إماراتي لبحث جهود الإسكان وتنمية المجتمع

أبرز المواد
اكثر من “120” ألف زيارة تفتيشية في الرياض خلال ثمانية أشهر

اكثر من “120” ألف زيارة تفتيشية في الرياض خلال ثمانية أشهر

منطقة الرياض
النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التعليم

النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التعليم

أبرز المواد
القبض على شخص أشعل النار في جهاز صرف آلي بنجران

القبض على شخص أشعل النار في جهاز صرف آلي بنجران

منطقة نجران

النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التعليم

النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التعليم
http://almnatiq.net/?p=899474
المناطق - الرياض

وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مع معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم الأربعاء 14-1-1442هـ، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز شراكتهما وتوطيد وتطوير العلاقات بينهما فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والبحوث.

وتضمنت مذكرة التعاون تبادل الخبرات التدريبية، والاستفادة المشتركة من الموارد والتسهيلات والطاقات البشرية التي تملكها كل جهة، بما يتوافق مع الأنظمة والإمكانيات المتاحة.

وأكد المعجب أن هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية وإعداد الدراسات والبحوث التي تخدم كلا الطرفين، وتأتي في سياق التكامل المؤسسي بـين الجهات الحكومية بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع ويسهم في تعزيز الوعي العلمي والعدلي، في ظل التقدم الذي تشهده دولتنا في كافة المجالات بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة أدامها الله.

من جانبه أشار آل الشيخ إلى أهمية أدوار النيابة العامة في المجتمع كمؤسسة معنية بحفظ وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، مؤكداً بأهمية التعاون معها في هذه المرحلة، ومنوهاً معاليه بسعي التعليم للشراكة مع مؤسسات المجتمع بما فيها النيابة العامة؛ باعتبار أن التعليم هو الأساس في بناء الإنسان، وإعداده لخدمة وطنه وقيادته.

حضر توقيع الاتفاقية معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان وعدد من مسؤلي النيابة العامة ووزارة التعليم.

روابط ذات صلة

لقاء سعودي – إماراتي لبحث جهود الإسكان وتنمية المجتمع

لقاء سعودي – إماراتي لبحث جهود الإسكان وتنمية المجتمع
أبو الغيط: الجامعة العربية متمسكة بثوابت القضية الفلسطينية

أبو الغيط: الجامعة العربية متمسكة بثوابت القضية الفلسطينية
“مبادرة السيادة” تتصدر زيارة ماكرون للعراق

“مبادرة السيادة” تتصدر زيارة ماكرون للعراق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*