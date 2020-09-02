اكثر من “120” ألف زيارة تفتيشية في الرياض خلال ثمانية أشهر

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اوضحت ادارة التفتيش بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ان اجمالي عدد الزيارات التي نفذت خلال الثمانية اشهر الماضية بلغ اكثر من “120” الف زيارة ميدانية على المنشآت التجارية بمختلف انشطتها في العاصمة الرياض لمتابعة مدى التزام اصحابها بضوابط الوزارة وقراراتها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين واسفرت الزيارات عن رصد 18036 مخالفة وتوجيه 18412 انذار .

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد”، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد “19911”؛ مؤكداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة لتحقيق أهداف الوزارة بتحسين بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.