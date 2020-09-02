احدث الأخبار

مدير تعليم تبوك يلتقي بالقيادات المدرسية ويؤكد على دورهم في نجاح رحلة التعليم عن بعد
منطقة تبوك
 ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء البريطاني
أبرز المواد
 لقاء سعودي – إماراتي لبحث جهود الإسكان وتنمية المجتمع
أبرز المواد
 اكثر من “120” ألف زيارة تفتيشية في الرياض خلال ثمانية أشهر
منطقة الرياض
 النيابة العامة توقع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التعليم
أبرز المواد
 القبض على شخص أشعل النار في جهاز صرف آلي بنجران
منطقة نجران
 أبو الغيط: الجامعة العربية متمسكة بثوابت القضية الفلسطينية
أبرز المواد
 “مبادرة السيادة” تتصدر زيارة ماكرون للعراق
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: لا يزال هناك تهريب للسلاح والمرتزقة إلى ليبيا
أبرز المواد
 “العفو الدولية” تتهم إيران بانتهاك واسع النطاق لحقوق المتظاهرين
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على محافظات عسير
منطقة عسير
 المملكة تتقدم مرتبتين في مؤشر الابتكار العالمي
أبرز المواد
مدير تعليم تبوك يلتقي بالقيادات المدرسية ويؤكد على دورهم في نجاح رحلة التعليم عن بعد

مدير تعليم تبوك يلتقي بالقيادات المدرسية ويؤكد على دورهم في نجاح رحلة التعليم عن بعد

منطقة تبوك
ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء البريطاني

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء البريطاني

أبرز المواد
لقاء سعودي – إماراتي لبحث جهود الإسكان وتنمية المجتمع

لقاء سعودي – إماراتي لبحث جهود الإسكان وتنمية المجتمع

أبرز المواد
اكثر من “120” ألف زيارة تفتيشية في الرياض خلال ثمانية أشهر

اكثر من “120” ألف زيارة تفتيشية في الرياض خلال ثمانية أشهر

منطقة الرياض

اكثر من “120” ألف زيارة تفتيشية في الرياض خلال ثمانية أشهر

اكثر من “120” ألف زيارة تفتيشية في الرياض خلال ثمانية أشهر
http://almnatiq.net/?p=899477
المناطق - الرياض

اوضحت ادارة التفتيش بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة ان اجمالي عدد الزيارات التي نفذت خلال الثمانية اشهر الماضية بلغ اكثر من “120” الف زيارة ميدانية على المنشآت التجارية بمختلف انشطتها في العاصمة الرياض لمتابعة مدى التزام اصحابها بضوابط الوزارة وقراراتها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين واسفرت الزيارات عن رصد 18036 مخالفة وتوجيه 18412 انذار .

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد”، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد “19911”؛ مؤكداً على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة لتحقيق أهداف الوزارة بتحسين بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية أفغانستان

أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية أفغانستان
يتسع لـ 3000 شخص “بلدية المجمعة تنفذ المدرج المكشوف داخل حديقة المقصورة

يتسع لـ 3000 شخص “بلدية المجمعة تنفذ المدرج المكشوف داخل حديقة المقصورة
وفيات وإصابات بإنهيار منزل في الرياض

وفيات وإصابات بإنهيار منزل في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*