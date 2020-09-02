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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء البريطاني

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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء البريطاني

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء البريطاني
http://almnatiq.net/?p=899486

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

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