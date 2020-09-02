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مدير تعليم تبوك يلتقي بالقيادات المدرسية ويؤكد على دورهم في نجاح رحلة التعليم عن بعد

مدير تعليم تبوك يلتقي بالقيادات المدرسية ويؤكد على دورهم في نجاح رحلة التعليم عن بعد

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مدير تعليم تبوك يلتقي بالقيادات المدرسية ويؤكد على دورهم في نجاح رحلة التعليم عن بعد

مدير تعليم تبوك يلتقي بالقيادات المدرسية ويؤكد على دورهم في نجاح رحلة التعليم عن بعد
http://almnatiq.net/?p=899488
المناطق- تبوك- فايز السميري:

التقى المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري مساء اليوم عن بُعد بقادة وقائدات مدارس المنطقة في اللقاء الأول للقيادات المدرسية للعام الدراسي 1442 هـ، وذلك بحضور المساعدين للشؤون التعليمية (بنين-بنات) ومديري إدارتي الإشراف (بنين- بنات) ورئيسي وحدتي القيادة المدرسية (بنين- بنات) ومشرفي ومشرفات القيادة المدرسية.
واستهل مدير التعليم كلمته خلال اللقاء بالشكر والثناء لجهود القيادة الحكيمة في مواجهة فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة المواطن والمقيم وسلامة أبنائنا الطلبة وتوفير الإمكانيات والدعم المتواصل لاستمرار رحلة التعليم عن بعد كما نقل تحيات معالي وزير التعليم ومعالي نائب الوزير لقادة المجتمع التعليمي، مؤكداً أن وزارة التعليم تعمل على تحقيق أهدافها المرتبطة بالرؤية الطموحة 2030. ومشيراً إلى أن دور المعلّم والقيادات المدرسية يعد الأهم في العملية التعليمية، مشيدًا بدور أولياء الأمور من خلال التفاعل مع الفصول الافتراضية في المنازل وجميع من أسهم في إعدادها، متطلعاً في ذات الوقت إلى عام دراسي متميز على مستويات عالية من الجاهزية بتعاون وتضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، بوصف التعليم مسؤولية الجميع، والاستفادة من الإمكانيات كافة التي أتاحتها وزارة التعليم من خلال قناة عين التعليمية الفضائية، ومنصة مدرستي للتعليم عن بُعد، مشددًا على ضرورة توفير جميع الاحتياجات الطلابية وتفعيل جميع البرامج البديلة ومضاعفة الجهود التعليمية لإيصال الرسالة التعليمية، وتذليل الصعوبات كافة التي قد تواجه الطلبة بالشراكة مع أولياء الأمور.
وأوضح مدير التعليم في ختام كلمته أن دور المدرسة هو دور نوعي ومحوري في تقديم الدعم التعليمي والفني اللازم وتهيئة الفصول الافتراضية وللطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على مدى الأسبوع الدراسي وتكامل أدوارهم ككل بروح الفريق الواحد لنجاح رحلة التعليم عن بعد داعياً الله أن يحفظ هذه البلاد في ظل قيادتها الحكيمة.

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