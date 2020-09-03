ِشاهد.. فيديو لتدفق الشلالات في “عشيرة سدير” وصور جوية لجريان شعيب أبا القلات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تدفق الشلالات في عشيرة سدير شمال الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

كما أظهرت صور جوية رائعة لجريان شعيب أبا القلات في عشيرة سدير بعد هطول الأمطار الغزيرة عصر اليوم الأربعاء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.