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بعد تحقيقات جرائم الحرب بأفغانستان.. أمريكا تفرض عقوبات على مدعية “الجنائية الدولية”

بعد تحقيقات جرائم الحرب بأفغانستان.. أمريكا تفرض عقوبات على مدعية “الجنائية الدولية”
http://almnatiq.net/?p=899525
المناطق - الرياض

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بسبب تحقيقاتها حول إمكانية أن تكون القوات الأمريكية، ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم: إن رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون بالمحكمة فاكيسو موتشو تشوكو قد وضع هو الآخر على القائمة السوداء، بموجب عقوبات مصرح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو، مشيراً إلى أن هذه العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
وأوضح بومبيو أن الولايات اتخذت هذه الإجراءات لأن المحكمة الجنائية الدولية، تواصل استهداف الأمريكيين، محذراً في الوقت نفسه الأفراد والكيانات التي تستمر في تقديم الدعم المادي للمدعية العامة ولرئيس قسم الاختصاص، من أنها ستواجه خطر العقوبات أيضاً.

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