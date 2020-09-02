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نادي الأشخاص ذوي الإعاقة بتبوك يعقد جمعيته العمومية

نادي الأشخاص ذوي الإعاقة بتبوك يعقد جمعيته العمومية
http://almnatiq.net/?p=899545
المناطق- تبوك:

عقد نادي الأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك امس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس و أعضاء مجلس إدارته بإشراف مندوب فرع وزارة الرياضة بتبوك أسامه بن سالم أبو سالم.
وأسفرت عملية التصويت عن اختيار أحمد بن عطية الحارثي لرئاسة مجلس الإدارة وسعود العرجان نائباً للرئيس وسلطان الحربي رئيساً تنفيذياً.
تلا ذلك مناقشة التقرير الإداري والتقرير الرياضي والتقرير الفني والتقرير المالي وجرى الاطلاع على الفعاليات والنشاطات التي يقدمها النادي من النواحي الرياضية والثقافية والاجتماعية

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