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الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 6 مناطق بالمملكة

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الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 6 مناطق بالمملكة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 6 مناطق بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=899568

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك فيما توثر الرياح النشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر  وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

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