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تحديد موعد توزيع “اللقاح الأمريكي” ضد كورونا .. هل يفي ترامب بوعده؟

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تحديد موعد توزيع “اللقاح الأمريكي” ضد كورونا .. هل يفي ترامب بوعده؟

تحديد موعد توزيع “اللقاح الأمريكي” ضد كورونا .. هل يفي ترامب بوعده؟
http://almnatiq.net/?p=899570
المناطق_وكالات

بدأت السلطات الصحية الأميركية مطالبة حكومات الولايات أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، على نطاق واسع، بحلول مطلع نوفمبر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن وثائق رسمية.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن روبرت ريدفيلد مدير المراكز الأميركية للوقاية من الأمراض ومكافحتها “سي دي سي” قوله في رسالة أرسلها إلى حكومات الولايات إنه يطلب منها “بصورة عاجلة” أن تفعل كل ما هو ضروري من أجل أن تكون مراكز توزيع اللقاح المرتقب في وضع يسمح لها بالعمل بشكل كامل بحلول الأول من نوفمبر 2020.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تعهد سابقا ببدء طرح وتوزيع اللقاح في موعد مبكر، قبل نهاية العام الحالي.

وفي أغسطس الماضي نشرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن إدارة ترامب تبحث تسريع وتيرة عملية إقرار لقاح تجريبي تطوره شركة أسترازينيكا، وجامعة أوكسفورد، للوقاية من كورونا، لاستخدامه في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثالث من نوفمبر.

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