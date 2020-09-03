احدث الأخبار

مفاجأة هواوي.. ساعة ذكية للتنبؤ بأعراض كورونا
أبرز المواد
 تحديد موعد توزيع “اللقاح الأمريكي” ضد كورونا .. هل يفي ترامب بوعده؟
أبرز المواد
 أميركا تعلّق رسمياً قسماً من مساعداتها إلى إثيوبيا رداً على بدء ملء سد النهضة
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 6 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 فيفاء .. جارة القمر وأرض الحدائق المعلّقة (صور)
أبرز المواد
 نادي الأشخاص ذوي الإعاقة بتبوك يعقد جمعيته العمومية
منطقة تبوك
 بر جدة تجدد اتفاقية شراكتها المجتمعية مع وقف الملك عبد العزيز لدعم مرضى الفشل الكلوي
منطقة مكة المكرمة
 مفاجأة بريطانية.. “بخاخ حشرات” قد يقتل فيروس كورونا
أبرز المواد
 شاهد.. عجل هارب يقتحم مكاتب في لبنان
أبرز المواد
 7 بدائل طبيعية للسكر.. تعرف عليها
أبرز المواد
 خبراء يكشفون “عيبا” في فحوص كورونا بـ”مسحة الأنف”
أبرز المواد
 تقرير من البنتاغون يفضح تركيا ومرتزقتها في ليبيا: ذوو سوابق إجرامية جاؤوا لأجل المال
أبرز المواد
مفاجأة هواوي.. ساعة ذكية للتنبؤ بأعراض كورونا

مفاجأة هواوي.. ساعة ذكية للتنبؤ بأعراض كورونا

أبرز المواد
تحديد موعد توزيع “اللقاح الأمريكي” ضد كورونا .. هل يفي ترامب بوعده؟

تحديد موعد توزيع “اللقاح الأمريكي” ضد كورونا .. هل يفي ترامب بوعده؟

أبرز المواد
أميركا تعلّق رسمياً قسماً من مساعداتها إلى إثيوبيا رداً على بدء ملء سد النهضة

أميركا تعلّق رسمياً قسماً من مساعداتها إلى إثيوبيا رداً على بدء ملء سد النهضة

أبرز المواد
الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 6 مناطق بالمملكة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 6 مناطق بالمملكة

أبرز المواد

مفاجأة هواوي.. ساعة ذكية للتنبؤ بأعراض كورونا

مفاجأة هواوي.. ساعة ذكية للتنبؤ بأعراض كورونا
http://almnatiq.net/?p=899571
المناطق_وكالات

قدمت عملاق التكنولوجيا الصيني، شركة هواوي، ساعتها الذكية الجديدة، وستبدأ بقبول الطلبات المسبقة على الموقع الرسمي للشركة في 10 سبتمبر/أيلول الجاري

وكانت مفاجأة هواوي لهذا الإصدار أن ساعة “Huawei Watch Fit” بالإضافة إلى الميزات السابقة للساعات الذكية، تستطيع تحديد مستوى أكسجة الدم والذي يعتبر أحد أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة

وأكدت شركة هواوي على موقعها، أن الساعة مزودة بشاشة “AMOLED” مستطيلة بقطر 1.64 بوصة ودقة 280 456 بكسل

وأضافت، أن الساعه مميزة بخاصية وضع العرض الدائم كما وعدت الشركة المصنعة، ويمكن أن تعمل الساعة لمدة تصل إلى 10 أيام دفعة واحدة. لكن هذا في وضع الاستخدام الاقتصادي إلى حد ما

وفي 17 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الولايات المتحدة تشديد عقوباتها على مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة “هواوي” من أجل الحد من وصولها إلى شرائح وتقنيات أمريكية أخرى

وأضافت وزارة التجارة الأمريكية أن العقوبات تشمل 38 من الشركات التابعة للمجموعة الصينية في أنحاء العالم، متهمة الشركة بأنها تستخدمها للتحايل على العقوبات التي تمنعها من استيراد التكنولوجيا الأمريكية

ويأتي تشديد العقوبات وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين ومزاعم واشنطن بأن الشركات الصينية تستخدم للتجسس، رغم النفي المتكرر لتلك المجموعات

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، ردت وزارة التجارة الصينية، وقالت إن بكين ستتخذ “كل الإجراءات اللازمة” لحماية مصالح شركاتها المشروعة

وأضافت وزارة التجارة الصينية في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني “يجب على الجانب الأمريكي أن يصحح تصرفاته الخاطئة فورا”، دون أن تكشف عن تفاصيل بشأن كيف يمكن أن ترد على الخطوة الأمريكية

روابط ذات صلة

تحديد موعد توزيع “اللقاح الأمريكي” ضد كورونا .. هل يفي ترامب بوعده؟

تحديد موعد توزيع “اللقاح الأمريكي” ضد كورونا .. هل يفي ترامب بوعده؟
أميركا تعلّق رسمياً قسماً من مساعداتها إلى إثيوبيا رداً على بدء ملء سد النهضة

أميركا تعلّق رسمياً قسماً من مساعداتها إلى إثيوبيا رداً على بدء ملء سد النهضة
الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 6 مناطق بالمملكة

الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 6 مناطق بالمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*