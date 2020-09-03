شينكر من لبنان: ميليشيات حزب الله إرهابية وغطت الفساد

وأضاف في تصريحات لصحيفة النهار:” لا نؤمن بأن حزب الله منظمة سياسية شرعية وإنما هو منظمة إرهابية، فالمنظمة السياسية لا تملك ميليشيات. وموقفنا واضح من حزب الله”.

إلى ذلك، أفاد بأن بلاده “تقدّر المبادرة والجهود الفرنسية”، مضيفا أن هناك بعض الاختلافات الصغيرة بين البلدين، موضحاً أن “الحكومة الجديدة يجب ألا تكون كالتي سبقتها”.

كما قال: “لدينا شرط مسبق للمساعدة المالية للحكومة اللبنانية، وهو ليس التزامها الإصلاح فحسب وإنما تنفيذه أيضاً”.

تهديدات حزب الله