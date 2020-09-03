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حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس

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حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس

حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس
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اشتعلت النيران، فجر اليوم داخل أحد المصانع التي تسيطر عليها مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج، غربي العاصمة الليبية طرابلس

وذكرت صحيفة “المرصد” الليبية أن المصنع تسيطر عليه “كتيبة الأمن العام” والتي يتولى قيادتها عماد الطرابلسي، فيما لا يزال السبب مجهولا حتى الآن

والثلاثاء، فجر انتحاري يحمل الجنسية السورية نفسه ببوابة الغيران شرق منطقة جنزور؛ حيث كان يقود دراجة نارية في منطقة تضم عناصر المليشيات

وخلال الأيام الماضية، تعرضت مناطق غربي طرابلس لتفجيرات انتحارية اتهم خبراء ليبيون مرتزقة تركيا بالوقوف وراءها

وبحسب الخبراء الليبيين فإن سلسلة التفجيرات التي تعرضت لها طرابلس ترتبط بوجود معسكري اليرموك، وسيدي بلال، ومصراتة التي تكتظ بـ15 ألف مرتزق سوري من عناصر جبهة النصرة الإرهابية

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