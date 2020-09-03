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حظر شامل ل24 ساعة في مدن أردنية كورونا

حظر شامل ل24 ساعة في مدن أردنية كورونا
http://almnatiq.net/?p=899586
المناطق_وكالات

أعلن الأردن، فرض حظر شامل للتجوال في عمان والزرقاء، يوم الجمعة القادم، وذلك لمدة 24 ساعة، لمواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن وزير الصحة قوله: «تم تسجيل 64 حالة مصابة بفايروس كورونا، منها 51 حالة محلية»

ويأتي هذا التطور في وقت أعلن الأردن إعادة تسيير الرحلات الجوية من مطار الملكة علياء اعتبارا من 8 سبتمبر الجاري

وسجل الأردن حتى الآن 2097 إصابة بفايروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات في البلاد 15 حالة، وتعافى من مرض كوفيد-19 الناجم عن كورونا أكثر من 1500 شخص

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