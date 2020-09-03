حظر شامل ل24 ساعة في مدن أردنية كورونا

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أعلن الأردن، فرض حظر شامل للتجوال في عمان والزرقاء، يوم الجمعة القادم، وذلك لمدة 24 ساعة، لمواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن وزير الصحة قوله: «تم تسجيل 64 حالة مصابة بفايروس كورونا، منها 51 حالة محلية»

ويأتي هذا التطور في وقت أعلن الأردن إعادة تسيير الرحلات الجوية من مطار الملكة علياء اعتبارا من 8 سبتمبر الجاري

وسجل الأردن حتى الآن 2097 إصابة بفايروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات في البلاد 15 حالة، وتعافى من مرض كوفيد-19 الناجم عن كورونا أكثر من 1500 شخص