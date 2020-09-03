احدث الأخبار

“مايساك” يضرب شبه الجزيرة الكورية بأمطار غزيرة ورياح قوية
أبرز المواد
 العراق ينفي طلبه من أوبك+ استثناءه من تخفيض الإنتاج
أبرز المواد
 القضاء يلزم وكالة بشطب 120 كمبيالة لــ300 سيارة بيعت بالتأجير
أبرز المواد
 حظر شامل ل24 ساعة في مدن أردنية كورونا
أبرز المواد
 كورونا في البرازيل.. الإصابات تلامس أربعة ملايين والوفيات 124 ألفاً
أبرز المواد
 شينكر من لبنان: ميليشيات حزب الله إرهابية وغطت الفساد
أبرز المواد
 حريق ضخم يلتهم مصنعا يضم عناصر لميليشيات السراج في طرابلس
أبرز المواد
 مفاجأة هواوي.. ساعة ذكية للتنبؤ بأعراض كورونا
أبرز المواد
 تحديد موعد توزيع “اللقاح الأمريكي” ضد كورونا .. هل يفي ترامب بوعده؟
أبرز المواد
 أميركا تعلّق رسمياً قسماً من مساعداتها إلى إثيوبيا رداً على بدء ملء سد النهضة
أبرز المواد
 الأرصاد: هطول أمطار رعدية في 6 مناطق بالمملكة
أبرز المواد
 فيفاء .. جارة القمر وأرض الحدائق المعلّقة (صور)
أبرز المواد
“مايساك” يضرب شبه الجزيرة الكورية بأمطار غزيرة ورياح قوية

“مايساك” يضرب شبه الجزيرة الكورية بأمطار غزيرة ورياح قوية

أبرز المواد
العراق ينفي طلبه من أوبك+ استثناءه من تخفيض الإنتاج

العراق ينفي طلبه من أوبك+ استثناءه من تخفيض الإنتاج

أبرز المواد
القضاء يلزم وكالة بشطب 120 كمبيالة لــ300 سيارة بيعت بالتأجير

القضاء يلزم وكالة بشطب 120 كمبيالة لــ300 سيارة بيعت بالتأجير

أبرز المواد
حظر شامل ل24 ساعة في مدن أردنية كورونا

حظر شامل ل24 ساعة في مدن أردنية كورونا

أبرز المواد

“مايساك” يضرب شبه الجزيرة الكورية بأمطار غزيرة ورياح قوية

“مايساك” يضرب شبه الجزيرة الكورية بأمطار غزيرة ورياح قوية
http://almnatiq.net/?p=899597

ضربت رياح قوية وأمطار غزيرة معظم شبه الجزيرة الكورية اليوم الخميس بعد وصول الإعصار مايساك إلى البر، في الوقت الذي استمرت فيه جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن إعصار ضرب المنطقة الأسبوع الماضي، بينما يتشكل إعصار ثالث قبالة الساحل.

والإعصار مايساك هو الرابع الذي يضرب شبه الجزيرة هذا العام وهو من أشد الأعاصير التي شهدتها منذ سنوات، ومن المتوقع أن يضرب معظم الكوريتين.

وتم إلغاء أو تأجيل مئات الرحلات الجوية، وتعرضت مدينة بوسان في جنوب كوريا الجنوبية لرياح قوية مع وقوعها في مسار الإعصار مباشرة.

وصدرت تحذيرات من الإعصار والأمطار الغزيرة في معظم باقي كوريا الجنوبية، التي شهدت هذا العام أطول فترة متصلة من الطقس المطير مما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية فتاكة.

ويبحث خفر السواحل الياباني عن سفينة شحن تحمل آلاف الماشية وعشرات من أفراد الطاقم وذلك بعد فقدها بعدما أرسلت نداء استغاثة بسبب الإعصار مايساك.

وفي الوقت نفسه، بدأ الإعصار هايشين يتشكل قبالة الساحل ومن المتوقع أن يتجه صوب كوريا الجنوبية الأسبوع القادم.

روابط ذات صلة

العراق ينفي طلبه من أوبك+ استثناءه من تخفيض الإنتاج

العراق ينفي طلبه من أوبك+ استثناءه من تخفيض الإنتاج
القضاء يلزم وكالة بشطب 120 كمبيالة لــ300 سيارة بيعت بالتأجير

القضاء يلزم وكالة بشطب 120 كمبيالة لــ300 سيارة بيعت بالتأجير
حظر شامل ل24 ساعة في مدن أردنية كورونا

حظر شامل ل24 ساعة في مدن أردنية كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*