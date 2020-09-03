فقد سفينة تحمل ماشية وعشرات من أفراد الطاقم قبالة اليابان

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن خفر السواحل الياباني يبحث عن سفينة شحن تحمل ماشية وعشرات من أفراد الطاقم وذلك بعد فقدها بعدما أرسلت نداء استغاثة بسبب الإعصار مايساك.

وذكرت الهيئة أن السفينة جلف لايفستوك 1 أسلت نداء استغاثة من بحر الصين الشرقي، إلى الغرب من جزيرة أمامي أوشيما في جنوب غرب اليابان.

ومن المعتقد أن السفينة كانت تحمل 5800 بقرة وطاقما من 43 فردا، منهم 39 من الفلبين واثنان من نيوزيلندا وواحد على الأقل من أستراليا.

وتعرقل الرياح القوية والأمطار المصاحبة للإعصار مايساك الذي يضرب المنطقة جهود إنقاذ السفينة التي كانت في طريقها إلى الصين قادمة من نيوزيلندا.

ولم ترد وزارة الخارجية النيوزيلندية على طلب للتعقيب، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية في وقت لاحق إن خفر السواحل رصد شخصا يرتدي سترة نجاة تجرفه المياه، وشيئا يشبه زورق إنقاذ أثناء البحث عن السفينة.