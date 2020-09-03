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يتسع لـ 3000 شخص “تنفيذ المدرج المكشوف داخل حديقة المقصورة بالمجمعة

يتسع لـ 3000 شخص “تنفيذ المدرج المكشوف داخل حديقة المقصورة بالمجمعة

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يتسع لـ 3000 شخص “تنفيذ المدرج المكشوف داخل حديقة المقصورة بالمجمعة

يتسع لـ 3000 شخص “تنفيذ المدرج المكشوف داخل حديقة المقصورة بالمجمعة
http://almnatiq.net/?p=899615
المناطق- فلاج الشعيفاني 
انهت بلدية محافظه المجمعة المرحله الاولي من تنفيذ المدرج     ( المكشوف ) داخل حديقة المقصورة .
وفي التفاصيل اوضح رئيس البلدية م / فهد بن عبدالله  الرميح ان  المسرح انشأ  للإستفادة   منه فى المناسبات والإحتفالات التي ستقام  بالمحافظة  ، حيث يتسع المسرح لقرابة الـ3000 شخص بعرض 75 م متدرج حتى يصل لـ 150 م وارتفاع  80 م  بالاضافه الى وجود  منصه لكبار الشخصيات تتسع لـ100 شخص
وأضاف الرميح  ان العمل جار وسيستمر  في المسرح لانجازه واتمام الجاهزية خلال الفتره القادمه
الجدير بالذكر ان فكرة المسرح المكشوف تضيف للموقع جماليه اكثر لاسيما في الحدائق العامه ومواقع الاحتفالات والمناسبات .

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