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وزارة الصحة توضح عدد ساعات النوم الكافية للطلاب والطالبات

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وزارة الصحة توضح عدد ساعات النوم الكافية للطلاب والطالبات

وزارة الصحة توضح عدد ساعات النوم الكافية للطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=899623
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الصحة، عدد ساعات النوم الكافية للطلبة والطالبات، محذرة من أن عدم حصولهم على قسط واف من النوم يؤثر على تحصيلهم الدراسي. وذكر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة- عبر تويتر- أن عدد ساعات النوم الكافية للمرحلة الابتدائية تتراوح من ٩- ١١ ساعة، أما ساعات النوم الكافية لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية فتتراوح من ٨ -١٠ ساعات. وأشارت وزارة الصحة أن عدم حصول الطالب على عدد ساعات نوم كافية يؤثر على تحصيله الدراسي خلال العام.

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