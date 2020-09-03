روسيا تستأنف رحلات الطيران إلى مصر والإمارات بعد تعليقها منذ 27 مارس

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أفادت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، بأنها قررت استئناف رحلات الطيران مع 3 دول (مصر والإمارات وجزر المالديف)، وذلك بعد تعليقها في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا. ووفقًا لبيان صدر عن الحكومة سيتم استئناف رحلات الطيران مع مصر والإمارات وجزر المالديف؛ حيث قال البيان إن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وقع على مرسوم بتاريخ 2 سبتمبر الجاري بشأن استئناف الرحلات على أساس المعاملة بالمثل مع الدول الثلاث، وفقًا لروسيا اليوم. وسمحت الحكومة الروسية بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي وإلى مطار فيلانا الدولي بجزر المالديف. وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ قرار استئناف رحلات الطيران مع الدول الثلاث بناء على توصية من اللجنة المسؤولة عن مكافحة جائحة كورونا في روسيا. وقررت موسكو تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارًا من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يوليو حتى أوائل أغسطس. وعلى صعيد آخر، استقبل مطار القاهرة، اليوم الخميس، أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية البريطانية قادمة من مطار هيثرو في لندن بعد توقف ستة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا. وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة بأن أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية كانت عبر طائرة من طراز دريملاينر بوينج 787 وكانت تقل نحو 180 راكبًا قام الحجر الصحي بمراجعة تحاليل «بي سي آر»، لهم، والتي تفيد سلامة الركاب من فيروس كورونا.