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“هدف”: برنامج للتدريب على العمل الفني في مجال المقاولات

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“هدف”: برنامج للتدريب على العمل الفني في مجال المقاولات

“هدف”: برنامج للتدريب على العمل الفني في مجال المقاولات
http://almnatiq.net/?p=899636

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” والهيئة السعودية للمقاولين، بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل الباحثين عن العمل، وتوظيفهم في مهن قطاع المقاولات بمنشآت القطاع الخاص، بهدف رفع نسب التوطين في قطاع المقاولات ومشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، وتحفيز القطاع للنمو.

وسيتم تدريب المستفيدين في تخصصات مراقب إنشاءات وفني إنشاءات وفني مساحة عام وفني مراقبة الطرق، كما سيتم العمل على توظيف مجتازي البرامج التدريبية في منشآت القطاع الخاص، ومتابعة استقرارهم واستمرارهم على رأس العمل.

ويأتي البرنامج التدريبي، ضمن مخرجات الاتفاقية المبرمة بين الصندوق والهيئة في شهر فبراير الماضي؛ حيث تهدف إلى توطين رأس المال البشري بقطاع المقاولات، وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية، ورفع المستوى المهاري للسعوديين، وتحقيق غايات مبادرات وبرامج التوطين الموجه.

كما تسهم الاتفاقية، في تنمية قدرات ومهارات القوى العاملة الوطنية ورفع تنافسيتها من خلال برامج دعم التدريب والتأهيل والتوظيف المتخصصة التي يقدمها “هدف”، في حين تعمل الهيئة السعودية للمقاولين على تطوير القطاع ورفع مستوى العاملين فيه من خلال تطوير المهارات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

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