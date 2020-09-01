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أمير منطقة الباحة يستقبل سمو وزير الرياضة

أمير منطقة الباحة يستقبل سمو وزير الرياضة
http://almnatiq.net/?p=899650
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمنزله أمس, صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة, الذي يزور المنطقة حالياً.
ورحّب الأمير حسام بن سعود, بسمو وزير الرياضة في المنطقة, مشيرًا إلى أهمية زيارته في مناقشة الواقع الرياضي بالمنطقة، والوقوف على التحديات، وسبل التطوير وصولاً إلى رؤية المملكة 2030, في إطار الجهود لتعزيز الحركة الرياضية بالمنطقة, منوهًا بدعم القيادة الرشيدة السخي لقطاع الرياضة، وتوفير سبل تحقيق الرفاهية للمجتمع.
من جانبه عبّر سمو وزير الرياضة عن سعادته بزيارة منطقة الباحة، وما رآه من شواهد تنموية، مؤكدًا أن زيارته للمناطق تأتي لتحقيق تطلعات القيادة -أيدها الله- لدعم الرياضة وتحقيق التميّز على مستويات إقليمية وعالمية.
وأكد سمّوه قرب انتهاء منشأة نادي الحجاز, وتطوير مدينة الملك سعود الرياضية, بالإضافة إلى إنشاء 3 ملاعب رديف للملعب الرئيس، وإتاحة جميع مرافق المدينة ليستفيد منها أندية المنطقة وشبابها وفتياتها.

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