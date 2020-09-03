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4400 توصيلة منزلية للصرف الصحي تخدم أكثر من 50 ألف نسمة....

مياه جازان تعلن بدء تنفيذ مشروع التوصيلات المنزلية وشبكات الصرف الصحي في عدد من أحياء مدينة صامطة

مياه جازان تعلن بدء تنفيذ مشروع التوصيلات المنزلية وشبكات الصرف الصحي في عدد من أحياء مدينة صامطة
http://almnatiq.net/?p=899653
المناطق - جازان

أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة جازان، عن بدء تنفيذ مشروع التوصيلات المنزلية وشبكات الصرف الصحي في عدد من أحياء مدينة صامطة، وذلك بتكلفة مالية بلغت أكثر من 24 مليون ريال.

وأكد المهندس بندر بن ناصر جبر مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان، أن المشروع يأتي بهدف زيادة نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي، ورفع الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى رفع الضرر البيئي عن عدة أحياء في مدينة صامطة لخدمة ما يزيد على 50 ألف نسمة.

وقال جبر: “إن المشروع يتضمن تنفيذ شبكات صرف صحي فرعية بأطوال تبلغ (2.5) كم طولي إضافة الى تنفيذ 4400 توصيلة منزلية صرف صحي، ومحطة رفع فرعية سعة 48 لتر بالثانية، وذلك لتشغيل شبكات الصرف الصحي المنفذة سابقاً بطول 107 كم طولي وخدمة ما يزيد على 50 ألف نسمة من سكان أحياء (البلد والنعيم وحطين والمكرمية والعليا والربوة والروضة) في محافظة صامطة.”

ودعا مدير عام خدمات المياه في منطقة جازان المستفيدين من خدمات المياه بمحافظة صامطة لطلب خدمة الصرف الصحي من خلال المنصة الإلكترونية لشركة المياه الوطنية، وهي الفرع الإلكتروني (e.nwc.com.sa) من أجل الارتفاق بالخدمة، مؤكدًا أنه يجب على العملاء أيضًا البدء في تنفيذ مخارج الصرف الصحي لعقاراتهم لتوصيلها بالشبكات الفرعية للخدمة، مبينًا أن المشروع سينفذ خلال 24 شهرًا.

وأكد المهندس جبر أن الشركة تواصل بخطى متسارعة تنفيذ العديد من مبادراتها المتعلقة بمشاريع البنى التحتية الحيوية لمواكبة مؤشرات أدائها، ولضمان تنفيذ مشاريعها في المواعيد المحددة بجودة عالية، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتحقيق أهداف هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة جازان تنفذ حاليًا عدد من المشاريع الحيوية المهمة لقطاعي المياه والمعالجة البيئية، وإنشاء شبكات للمياه، إضافة إلى تنفيذ شبكات وخطوط رئيسية لخدمات الصرف الصحي، وتشييد خزانات للمياه، ومحطات للضخ وأخرى للرفع، وخطوط للطرد، وتنفيذ مشاريع للتوصيلات المنزلية لربط العملاء بالخدمات المائية والبيئية.

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