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“تكافل” تودع 79 ألف ريال في حسابات طلاب الجوف المستحقين لجائزة تفوق

“تكافل” تودع 79 ألف ريال في حسابات طلاب الجوف المستحقين لجائزة تفوق

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“تكافل” تودع 79 ألف ريال في حسابات طلاب الجوف المستحقين لجائزة تفوق

“تكافل” تودع 79 ألف ريال في حسابات طلاب الجوف المستحقين لجائزة تفوق
http://almnatiq.net/?p=899660
المناطق - الجوف

أودعت مؤسسة “تكافل” الخيرية لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين 79 ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات من مدارس منطقة الجوف المستحقين لجائزة تفوق .
وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” الأستاذ عبدالله بن صالح الملحق أن عدد الطلاب والطالبات المشمولين 158 طالباً وطالبة في 89 مدرسة، وهم الفائزين بالجائزة في العام الدراسي الماضي .

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