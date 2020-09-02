“تكافل” تودع 79 ألف ريال في حسابات طلاب الجوف المستحقين لجائزة تفوق

المناطق - الجوف

أودعت مؤسسة “تكافل” الخيرية لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين 79 ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات من مدارس منطقة الجوف المستحقين لجائزة تفوق .

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” الأستاذ عبدالله بن صالح الملحق أن عدد الطلاب والطالبات المشمولين 158 طالباً وطالبة في 89 مدرسة، وهم الفائزين بالجائزة في العام الدراسي الماضي .