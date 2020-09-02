أودعت مؤسسة “تكافل” الخيرية لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين 79 ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات من مدارس منطقة الجوف المستحقين لجائزة تفوق .
وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد “بنين” الأستاذ عبدالله بن صالح الملحق أن عدد الطلاب والطالبات المشمولين 158 طالباً وطالبة في 89 مدرسة، وهم الفائزين بالجائزة في العام الدراسي الماضي .
“تكافل” تودع 79 ألف ريال في حسابات طلاب الجوف المستحقين لجائزة تفوق
أودعت مؤسسة “تكافل” الخيرية لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين 79 ألف ريال في حسابات الطلاب والطالبات من مدارس منطقة الجوف المستحقين لجائزة تفوق .
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