احدث الأخبار

الكويت.. قفزة في عدد إصابات كورونا اليومية ‬⁩
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: إصلاح أكثر من 30 ألف م2 من حفر الشوارع و61 ألف متر طولي من تآكل الأرصفة المتهالكة خلال شهر
المنطقة الشرقية
 أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع الرابع لمبادرة ” المدن صديقة الطفل “
منطقة الحدود الشمالية
 “تكافل” تودع 79 ألف ريال في حسابات طلاب الجوف المستحقين لجائزة تفوق
منطقة الجوف
 بكين تستأنف استقبال الرحلات الجوية الدولية المتوقفة منذ مارس
أبرز المواد
 مياه جازان تعلن بدء تنفيذ مشروع التوصيلات المنزلية وشبكات الصرف الصحي في عدد من أحياء مدينة صامطة
منطقة جازان
 أمير منطقة الباحة يستقبل سمو وزير الرياضة
منطقة الباحة
 “أمير داعش” يكشف الفضيحة: هكذا تتساهل تركيا مع الإرهابيين
أبرز المواد
 أمين الشرقية يدشّن ” منصة المشاركة المجتمعية ” لمشاركة المواطنين في اتخاذ القرار
المنطقة الشرقية
 المؤسسة العامة للحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم
أبرز المواد
 الصحة : أكثر من مليوني مكالمة تلقاها مركز 937 خلال شهر أغسطس
أبرز المواد
 “هدف”: برنامج للتدريب على العمل الفني في مجال المقاولات
أبرز المواد
الكويت.. قفزة في عدد إصابات كورونا اليومية ‬⁩

الكويت.. قفزة في عدد إصابات كورونا اليومية ‬⁩

أبرز المواد
أمانة الشرقية: إصلاح أكثر من 30 ألف م2 من حفر الشوارع و61 ألف متر طولي من تآكل الأرصفة المتهالكة خلال شهر

أمانة الشرقية: إصلاح أكثر من 30 ألف م2 من حفر الشوارع و61 ألف متر طولي من تآكل الأرصفة المتهالكة خلال شهر

المنطقة الشرقية
أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع الرابع لمبادرة ” المدن صديقة الطفل “

أمير الحدود الشمالية يرأس الاجتماع الرابع لمبادرة ” المدن صديقة الطفل “

منطقة الحدود الشمالية
“تكافل” تودع 79 ألف ريال في حسابات طلاب الجوف المستحقين لجائزة تفوق

“تكافل” تودع 79 ألف ريال في حسابات طلاب الجوف المستحقين لجائزة تفوق

منطقة الجوف

الكويت.. قفزة في عدد إصابات كورونا اليومية ‬⁩

الكويت.. قفزة في عدد إصابات كورونا اليومية ‬⁩
http://almnatiq.net/?p=899674
الكويت - متابعات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 900 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 87378 حالة في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وذكر السند أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 229 حالة في منطقة حولي الصحية و 201 في الفروانية الصحية و178 في العاصمة الصحية و175 في الأحمدي الصحية و117 في الجهراء الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8049 حالة.

ولفت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها في الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 5441 مسحة ليبلغ إجمالي الفحوصات 631482 فحصا.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 582 إصابة في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 78791.

روابط ذات صلة

بكين تستأنف استقبال الرحلات الجوية الدولية المتوقفة منذ مارس

بكين تستأنف استقبال الرحلات الجوية الدولية المتوقفة منذ مارس
“أمير داعش” يكشف الفضيحة: هكذا تتساهل تركيا مع الإرهابيين

“أمير داعش” يكشف الفضيحة: هكذا تتساهل تركيا مع الإرهابيين
المؤسسة العامة للحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*