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جامعة جازان توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة تحلية المياه المالحة

جامعة جازان توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة تحلية المياه المالحة

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منطقة الرياض

جامعة جازان توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة تحلية المياه المالحة

جامعة جازان توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة تحلية المياه المالحة
http://almnatiq.net/?p=899703

وقع كل من معالي رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ومعالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهنـدس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم مذكرة تفاهم “عن بعد” تهدف إلى توسيع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين بما يوفر فرص تدريبية وبحثية لطلبة كلية الهندسة، إلى جانب تعزيز التعاون التقني والفني والتدريبي والاستفادة من الإمكانات المتاحة لكل طرف انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور القحطاني أهمية إبرام مثل هذه المذكرة والتي تصب في تحقيق دور الجامعة الريادي في مجالات البحوث التقنية والتطوير العلمي المرتبط بالاحتياجات الفعلية للقطاعات التنموية والإنتاجية في المملكة من خلال الأبحاث التطبيقية، مضيفا معاليه أن بنود المذكرة تتضمن الإستفادة من مخرجات التعاون العلمي والبحثي، وإتاحة الفرص لطلاب الجامعة للتدريب في المؤسسة، والاستفادة من الموارد البشرية والمادية والمجالات البحثية المتوفرة لدى الطرفين.
من جانبه أشار معالي محافظ مؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهنـدس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم أن المؤسسة لا يقتصر دورها على إنتاج المياه المحلاة والطاقة الكهربائية، بل تولي اهتماما كبيرا بأعمال البحث والتطوير والتدريب فيما يتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر لتوطين هذه التقنيات، والعمل على دعم الابتكار والفرص في هذا المجال.
وأكد المهندس العبدالكريم أن لجامعة جازان إسهامات وطنية في كافة المجالات التنموية، حيث عملت على إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الداعمة لرؤية المملكة 2030، إضافة إلى تميز بحوثها العلمية وجودة مخرجاتها ومواكبتها لسوق العمل السعودي.

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