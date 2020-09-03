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أمير منطقة تبوك يفتتح فندق ” جراند ميلينيوم” في المدينة الجامعية بجامعة تبوك الأحد القادم

أمير منطقة تبوك يفتتح فندق ” جراند ميلينيوم” في المدينة الجامعية بجامعة تبوك الأحد القادم

منطقة تبوك
جامعة جازان توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة تحلية المياه المالحة

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أمير منطقة تبوك يفتتح فندق ” جراند ميلينيوم” في المدينة الجامعية بجامعة تبوك الأحد القادم

أمير منطقة تبوك يفتتح فندق ” جراند ميلينيوم” في المدينة الجامعية بجامعة تبوك الأحد القادم
http://almnatiq.net/?p=899706
المناطق- تبوك- علي العميري:

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، يوم الأحد القادم , فندق جراند ميلينيوم في المدينة الجامعية بجامعة بتبوك وذلك بحضور وزير التعليم – رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ .
ويعد فندق ” جراند ميلينيوم” هو أحد استثمارات صندوق التعليم العالي الجامعي المقامة في الجامعات الحكومية، وتبلغ مساحته 104 الاف متراً مربعاً ويحتوي على 218 غرفة وجناحاً فاخراً موزعة على ستة أدوار بالإضافة إلى جناح ملكي، بإطلالة بانوراميه رائعة على مدينة تبوك, ويضم الفندق مطعم المقصورة الرئيسي، ومطعم جذورنا، وقهوة الملتقى، وردهة المنظر إضافة إلى قاعة احتفالات كبرى لحفلات الزفاف والمؤتمرات بمساحة إجمالية تبلغ 1082 متراً مربعاً تتسع لـ 800 شخص، وقاعات اجتماعات بمساحة إجمالية تبلغ 283 متراً مربعاً مزودة بأحدث التقنيات، ومساحات استقبال لما قبل الاحتفال بإجمالي 536 متراً مربعاً, كما يحتوى الفندق على أحواض سباحة خارجية وداخلية للكبار والاطفال، وصالات العاب رياضية منفصلة للرجال والنساء، وملعبين للتنس، وملعب متعدد الاستعمالات، وملعب للأطفال.

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