“الصحة” وجامعة جازان تناقشان تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة

المناطق - فضة عطيف

استقبل معالي رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الأستاذ عبدالرحمن بن دبي الحربي والوفد المرافق له بمقر المستشفى الجامعي صباح اليوم الأربعاء.

وأكد معالي رئيس الجامعة الدكتور القحطاني دعم الجامعة لكل الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة، معربا عن تقديره لما يبذله منسوبو صحة جازان من تضحيات وجهود لتعزيز وتطوير المجال الصحي والرقي به.

من جهته أوضح مدير عام الشؤون الصحية الأستاذ عبدالرحمن الحربي أن الجامعة بأساتذتها وأطبائها واستشارييها تسهم بشكل كبير في النهوض بتنمية القطاع الصحي في العديد من المجالات، مشيدا بدور الجامعة في مساندة ودعم جهود الصحة المتعلقة بجائحة كورونا وبشكل عام.

المتحدث الرسمي للجامعة الأستاذ موسى محرق أوضح أن اللقاء شهد اجتماعا نوقشت فيه أوجه التعاون بين المديرية والجامعة تفعيلا للاتفاقية المبرمة بينهما، إلى جانب تطوير مسارات الجهود المشتركة لمواجهة جائحة كورونا بإنشاء فرق عمل ولجان مختصة تتولى عملية تنسيق الدعم والمساندة بما يحقق المصلحة العامة للمنطقة.

يذكر أن جامعة جازان عملت على تجهيز مركز طبي لطوارئ كورونا بطاقة 220 سريرا، استشعاراً للمسؤولية الوطنية والمجتمعية، وانطلاقا من جهودها في تحقيق الأمن الصحي بالمنطقة، باستثمار كوادرها من أساتذة وممارسين وطلبة الكليات الصحية، وبالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان تنفيذا لقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتسخير الجامعة لكافة الإمكانات البشرية والمادية ومرافقها الإنشائية لمواجهة الوباء بالتنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بجازان.

