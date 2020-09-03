اللهيبي يوجه بسرعة توزيع 762 جهاز لوحي قدمتها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات لتمكينهم من بدء عامهم الدراسي

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وجه المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بسرعة توزيع 762 جهاز لوحي قدمتها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات لتمكينهم من بدء عامهم الدراسي ومواصلة تعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

وتمثل هذه الأجهزة الدفعة الأولى وسيتم توزيعها على طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي والمسجلين في برنامج تكافل. فيما سيتم توزيع ما يرد من دفعات على بقية الطلبة بالمراحل الأخرى.

وستتولى إدارة التوجية والإرشاد للبنين المشرفة على البرنامج آلية التوزيع بالتنسيق مع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك زيارته صباح اليوم لإدارة التوجيه والارشاد الطلابي بحضور المساعد للشؤون التعليمية ساعد الثبيتي ومدير إدارة التوجيه والارشاد سالم الشهري. حيث اطلع اللهيبي على الأجهزة اللوحية المصروفة للطلبة والتي تحتوي على جهاز لوحي مع شريحة بيانات وبرشور تعريفي لكل طالب وطالبة. وستسلم لمكاتب التعليم الداخلية والخارجية وفق الكشوفات المعتمدة لتسليمها للطلاب والتنسيق في ذلك مع قادة وقائدات المدارس.

وأكد اللهيبي على الدور الكبير والفاعل لمؤسسة تكافل الخيرية ودعمها للطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي، مثمناً هذه البادرة غير المستغربة لدعم الطلبة وتلمس احتياجاتهم.