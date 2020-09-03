احدث الأخبار

مدير تعليم تبوك يدشن مركز الدعم والمساندة لمنصة مدرستي
منطقة تبوك
 جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد “عن بعد” بمشاركة 74 عضوًا
منطقة القصيم
 رئيس جامعة القصيم: الجامعة طبقت أعلى معايير الشفافية لضمان تنفيذ آلية قبول منصفة
منطقة القصيم
 تعليم تبوك يطلق جائزة التميز المخصصة في التعليم عن بُعد
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن مشعل يكرم متميزي “التعلم عن بعد” بتعليم القصيم
منطقة القصيم
 واشنطن تتنصل من 80 مليون دولار مستحقات لمنظمة الصحة: لن ندفع
أبرز المواد
 المملكة تودع وثيقتي الانضمام لاتفاقيتي لوكارنو وفيينا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
أبرز المواد
 اللهيبي يوجه بسرعة توزيع 762 جهاز لوحي قدمتها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات لتمكينهم من بدء عامهم الدراسي
منطقة مكة المكرمة
 “الصحة” وجامعة جازان تناقشان تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة
منطقة جازان
 أمير منطقة تبوك يفتتح فندق ” جراند ميلينيوم” في المدينة الجامعية بجامعة تبوك الأحد القادم
منطقة تبوك
 جامعة جازان توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة تحلية المياه المالحة
منطقة جازان
 ترقية الشيخي إلى المرتبة العاشرة بإمارة منطقة جازان
مجتمع المناطق
مدير تعليم تبوك يدشن مركز الدعم والمساندة لمنصة مدرستي

مدير تعليم تبوك يدشن مركز الدعم والمساندة لمنصة مدرستي

منطقة تبوك
جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد “عن بعد” بمشاركة 74 عضوًا

جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد “عن بعد” بمشاركة 74 عضوًا

منطقة القصيم
رئيس جامعة القصيم: الجامعة طبقت أعلى معايير الشفافية لضمان تنفيذ آلية قبول منصفة

رئيس جامعة القصيم: الجامعة طبقت أعلى معايير الشفافية لضمان تنفيذ آلية قبول منصفة

منطقة القصيم
تعليم تبوك يطلق جائزة التميز المخصصة في التعليم عن بُعد

تعليم تبوك يطلق جائزة التميز المخصصة في التعليم عن بُعد

منطقة تبوك

واشنطن تتنصل من 80 مليون دولار مستحقات لمنظمة الصحة: لن ندفع

واشنطن تتنصل من 80 مليون دولار مستحقات لمنظمة الصحة: لن ندفع
http://almnatiq.net/?p=899719
المناطق - وكالات

في تأكيد على نية الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، قالت مسؤولة أميركية إن بلادها لن تدفع نحو 80 مليون دولار من مستحقات عليها للمنظمة، وستستخدم المبلغ في سداد جزء مما عليها للأمم المتحدة في نيويورك.

وتعتزم الولايات المتحدة ترك منظمة الصحة، ومقرها جنيف، في السادس من يوليو 2021، بعدما اتهمها الرئيس دونالد ترامب خلال أزمة تفشي جائحة كورونا بأنها أصبحت “دمية في يد الصين”، فيما رفضت المنظمة الاتهامات.

وقالت متحدثة باسم منظمة الصحة، الخميس، في رد بالبريد الإلكتروني على طلب للتعليق: “نرجو الاطلاع على بياناتنا السابقة التي عبرنا فيها عن الأسف لقرار الولايات المتحدة الانسحاب. نحن بانتظار أي تفاصيل جديدة، وسننظر فيها بعناية”.

وكان لزاما على ترامب بموجب قرار مشترك للكونغرس الأميركي عام 1948، أن يبلغ بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية قبل الموعد المقرر بعام، وهو مطالب بدفع التزامات واشنطن للمنظمة في السنة المالية الحالية.

وقالت نريسا كوك، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون المنظمات الدولية، إن الولايات المتحدة تدين حاليا لمنظمة الصحة بحوالي 18 مليون دولار للسنة المالية 2019، وبنحو 62 مليونا للسنة المالية 2020.

وأضافت: “هذان المبلغان سيوجهان بدلا من ذلك للأمم المتحدة”.

وكتب لورانس جوستن، الأستاذ الجامعي بمركز جورج تاون للقانون في واشنطن العاصمة على “تويتر”، قائلا إن توجيه أموال منظمة الصحة العالمية لوجهة أخرى “غير أخلاقي وغير قانوني بالقطع”.

وقال إن على الولايات المتحدة أن تفي بكل التزاماتها المالية، مضيفا: “ترامب يتصرف بمفرده دون الكونغرس وفي انتهاك للقانون”.

روابط ذات صلة

المملكة تودع وثيقتي الانضمام لاتفاقيتي لوكارنو وفيينا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

المملكة تودع وثيقتي الانضمام لاتفاقيتي لوكارنو وفيينا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
وزارة الاستثمار : تصدر 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول 2020

وزارة الاستثمار : تصدر 506 تراخيص استثمارية خلال النصف الأول 2020
الطيران المدني يمنح شهادة تفويض لامتحان الطيارين وفق اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران

الطيران المدني يمنح شهادة تفويض لامتحان الطيارين وفق اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*