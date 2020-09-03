الأمير فيصل بن مشعل يكرم متميزي “التعلم عن بعد” بتعليم القصيم

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، اليوم ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير عام تعليم المنطقة محمد بن سليمان الفريح , ومساعدي مدير الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة عبدالرحمن الصمعاني وهيفاء اليوسف ، 180 متميزًا من الطلاب والطالبات ، ومن منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ، ممن تميزوا في تفعيل منصات التعلم عن بعد ، للعام الدراسي 1441هـ ، وذلك في مجلس الاستقبال الرئيس بمقر إمارة المنطقة بمدينة بريدة.

ورحب سمو أمير القصيم بهم جميعاً ، معبراً عن فخره واعتزازه بالهمة والدافعية التي وقفت خلف نجاحهم ، واستطاعتهم العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي ، وإنجاح تجربة التعلم عن بعد ، مثمناً ما قدموه من تميز في تفعيل منصات التعلم عن بعد ، موجهاً سموه إلى شمول التكريم لجميع مكونات الميدان التعليمي ، بالعمل على مبادرة جديدة ، تُعنى بتكريم أفضل مدرسة وأفضل إدارة تعليم على مستوى المنطقة من خلال تميزها بتطبيق وتفعيل “منصة مدرستي” خلال العام الدراسي الحالي 1442هـ ليكون تتويجاً لهم وحفظاً لجهودهم.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم باهتمام القيادة – أيدها الله – من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، لإخراج نتائج مرضية لعملية التعليم عن بعد ، والحرص على أن تكون مفيدة ومثريه للطلاب والطالبات ، مشيراً إلى أن هناك من الطاقات المخلصة والمهتمة بالعملية التعليمية وتحرص أن تكون متميزة على أعلى مستوى ، منوهاً بالجهود التي تبذل من وزارة التعليم وبجهود إدارات التعليم بالمنطقة لنجاح تجربة التعلم عن بعد.

وأوضح سمو الأمير فيصل بن مشعل أهمية إلمام المعلم والمعلمة بالتقنية وكيفية التعامل معها ، مطالباً من الجميع بأن نكون واضحين وشفافين مع تعاملنا للتعلم عن بعد ، وأن يقدر منسوبي التعليم ظروف بعض الطلاب والطالبات نفسياً واجتماعياً لأن هذه التجربة تعد جديدة عليهم ، وفي ظروف استثنائيه داعياً إلى مرونة التقييم للطلاب والطالبات وأن تكون عادلة ومنصفة ، سائلاً الله أن يعجل بزوال هذه الجائحة عن بلادنا وعن بلاد العالم عامة.

وقال مساعد مدير عام التعليم في القصيم للشؤون المدرسية عبد الرحمن الصمعاني خلال كلمة إدارة تعليم المنطقة بهذه المناسبة : إن المشهد التعليمي بوجه عام على مستوى المملكة عاش ظرفًا استثنائيًا في كل جوانبه ، وامتثل لما بذلته حكومتنا الرشيدة في مواجهتها لتداعيات جائحة كورونا ، الأمر الذي أحدث آلية تنفيذيه جديدة للتعليم عبر التعلم عن بعد ، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم استثمرت الظروف وطوعتها لخروج الطلاب والطالبات بالقدر الأكبر من المكاسب المعرفية والتعليمية ، منوهاً أن ذلك كان بفضل من الله ثم بالمتابعة الحثيثة والمستمرة من قبل سمو أمير المنطقة ، وما وجده التعليم من مساندة ودعم من قبل وزارة التعليم.

وقدم الصمعاني باسمه واسم جميع منسوبي ومنسوبات الميدان التعليمي في الإدارة العامة للتعليم بالقصيم أبلغ وأجل عبارات الشكر والتقدير لسموه على رعايته لحفل تكريم المتميزين، لتبقى المسيرة التعليمية مستمرة بعطائها ونجاحها وتميزها مهما حلّ عليها من ظروف.

عقب ذلك سلم سمو الأمير فيصل بن مشعل الشهادات والدروع التذكارية للمتميزين من الطلاب والطالبات ، والمعملين والمعلمات ، وقادة وقائدات المدارس ، والمشرفين والمشرفات ، والمكاتب التعليمية ، لما قدموه من مهنية عالية عكست حرصهم واهتمامهم برفع مستوى التحصيل العلمي والمعرفي ، ولتميزهم في التفاعل مع منصات التعلم عن بعد ، المتمثلة في المدرسة الافتراضية “وبوابة المستقبل” ومنظومة التعليم الموحد ، خلال فترة الفصل الثاني من العام الدراسي 1441هـ ، بعد توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – ، بضرورة وضع كل التدابير اللازمة والاحترازات الحقيقية للحد من انتشار جائحة كورونا بالمملكة.

