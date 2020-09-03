احدث الأخبار

“الصحة”: تسجيل (1454) حالة تعافٍ جديدة ليبلغ الإجمالي (293964) حالة
أبرز المواد
 “البيئة” تؤكد نجاح مشروع بحثي للزراعة على مياه البحر “الأول في المنطقة”
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يدشن مركز الدعم والمساندة لمنصة مدرستي
منطقة تبوك
 جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد “عن بعد” بمشاركة 74 عضوًا
منطقة القصيم
 رئيس جامعة القصيم: الجامعة طبقت أعلى معايير الشفافية لضمان تنفيذ آلية قبول منصفة
منطقة القصيم
 تعليم تبوك يطلق جائزة التميز المخصصة في التعليم عن بُعد
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن مشعل يكرم متميزي “التعلم عن بعد” بتعليم القصيم
منطقة القصيم
 واشنطن تتنصل من 80 مليون دولار مستحقات لمنظمة الصحة: لن ندفع
أبرز المواد
 المملكة تودع وثيقتي الانضمام لاتفاقيتي لوكارنو وفيينا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
أبرز المواد
 اللهيبي يوجه بسرعة توزيع 762 جهاز لوحي قدمتها مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات لتمكينهم من بدء عامهم الدراسي
منطقة مكة المكرمة
 “الصحة” وجامعة جازان تناقشان تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة
منطقة جازان
 أمير منطقة تبوك يفتتح فندق ” جراند ميلينيوم” في المدينة الجامعية بجامعة تبوك الأحد القادم
منطقة تبوك
“الصحة”: تسجيل (1454) حالة تعافٍ جديدة ليبلغ الإجمالي (293964) حالة

“الصحة”: تسجيل (1454) حالة تعافٍ جديدة ليبلغ الإجمالي (293964) حالة

أبرز المواد
“البيئة” تؤكد نجاح مشروع بحثي للزراعة على مياه البحر “الأول في المنطقة”

“البيئة” تؤكد نجاح مشروع بحثي للزراعة على مياه البحر “الأول في المنطقة”

أبرز المواد
مدير تعليم تبوك يدشن مركز الدعم والمساندة لمنصة مدرستي

مدير تعليم تبوك يدشن مركز الدعم والمساندة لمنصة مدرستي

منطقة تبوك
جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد “عن بعد” بمشاركة 74 عضوًا

جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد “عن بعد” بمشاركة 74 عضوًا

منطقة القصيم

تعليم تبوك يطلق جائزة التميز المخصصة في التعليم عن بُعد

تعليم تبوك يطلق جائزة التميز المخصصة في التعليم عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=899731
المناطق- تبوك- فايز السميري:

تنفيذًا لرؤية معالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك رئيس مجلس التميز بالإدارة إبراهيم بن حسين العُمري مساء اليوم إطلاق (جائزة التميز للتعليم عن بعد) في مجالات عدة وتستهدف الأسر والطلبة وجميع منسوبي التعليم في المنطقة.
وتتمثل فكرة الجائزة في إطار تأكيد الجودة في التعليم العام وتعزيز التنافس بين منسوبيها سعيًا لتحقيق رؤية 2030م، التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، فيما تشمل رؤية الجائزة تأصيل الإبداع لقياس التميز في الأداء، وخلق ثقافة المنافسة الإيجابية لتكون الجائزة رائدة على مستوى المنطقة والمملكة، وتحقق أهدافها في الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والتعليمي.
فيما تتضمن رسالة الجائزة تعزيز التنافس من خلال تقديم إطار مرجعي لتقييم الأداء بين جميع فئاتها، وتطويرها وفق معايير الأداء المتميز على مستوى الإدارة.
ومن أبرز شروط الجائزة أن يكون المرشح من الفئات المستهدفة في المجتمع التعليمي من منسوبي تعليم تبوك التربويين والإداريين على ألا يقل الأداء الوظيفي للمرشح عن 98 ٪ في الثلاث سنوات الأخيرة، وللطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، وتعبأ استمارة الترشيح من موقع الجائزة الإلكتروني، الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً ويتضمن الشروط كافة، مع تعبئة النماذج ورفع المستندات المطلوبة وفق قوالب الجائزة.
فيما تم تحديد معايير الجائزة في السيرة العلمية، المواطنة الإيجابية والمسؤولية الاجتماعية، الإنتاج العلمي، الإبداع والابتكار والعلاقات والتفاعل الإيجابي.
فيما تتضمن معايير الجائزة للطلاب والطالبات التحصيل العلمي، المهارات القيادية والشخصية، أساليب تنمية الذات، الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، العضويات في المجالس واللجان و المشاركة في المناسبات والفعاليات.
ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك بأن تستهدف جائزة التميز في التعليم عن بعد الأسر الكريمة وأولياء أمور الطلاب والطالبات ضمن فئاتها تقديراً وتثميناً لدورهم النوعي والمهم في دعم ورعاية رحلة أبنائهم في التعليم عن بعد في منظومة واحدة تتكامل مع الأدوار الإدارية والتعليمية لفئات المجتمع التعليمي.

روابط ذات صلة

مدير تعليم تبوك يدشن مركز الدعم والمساندة لمنصة مدرستي

مدير تعليم تبوك يدشن مركز الدعم والمساندة لمنصة مدرستي
أمير منطقة تبوك يفتتح فندق ” جراند ميلينيوم” في المدينة الجامعية بجامعة تبوك الأحد القادم

أمير منطقة تبوك يفتتح فندق ” جراند ميلينيوم” في المدينة الجامعية بجامعة تبوك الأحد القادم
نادي الأشخاص ذوي الإعاقة بتبوك يعقد جمعيته العمومية

نادي الأشخاص ذوي الإعاقة بتبوك يعقد جمعيته العمومية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*