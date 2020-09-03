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رئيس جامعة القصيم: الجامعة طبقت أعلى معايير الشفافية لضمان تنفيذ آلية قبول منصفة

رئيس جامعة القصيم: الجامعة طبقت أعلى معايير الشفافية لضمان تنفيذ آلية قبول منصفة

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رئيس جامعة القصيم: الجامعة طبقت أعلى معايير الشفافية لضمان تنفيذ آلية قبول منصفة

رئيس جامعة القصيم: الجامعة طبقت أعلى معايير الشفافية لضمان تنفيذ آلية قبول منصفة
http://almnatiq.net/?p=899734
المناطق / بريدة

زار معالي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، رئيس جامعة القصيم، اليوم الأربعاء الموافق 14/1/ 1442هـ، مقر عمادة القبول والتسجيل بالمقر الرئيس بالمدينة الجامعية، لتقديم الشكر لمنسوبي العمادة على جهدهم خلال فترة القبول والتسجيل، والاستماع لمقترحاتهم، برفقة سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، وعميد العمادة الدكتور فهد الأحمد، ووكلاء العمادة.

والتقى معاليه خلال الزيارة بمنسوبي العمادة من الموظفين ورؤساء الأقسام، حيث عبر عن تقديره لجهود الجميع التي نجحت في إنجاز كافة مراحل فترة القبول والتسجيل، والتي تمت بكل يسر وسهولة، بعد أن تقدم للجامعة أكثر من 30 ألف طلب، وتم قبول قرابة 14 ألف طلب بعد انتهاء عملية الفرز والتدقيق، مؤكدًا على أن جميع منسوبي الجامعة يحرصون على أن يكونوا فريقًا واحدًا، مشيرًا إلى أن هذا النجاح الذي تحقق هو ثمرة جهد جميع منسوبي الجامعة، معبرًا عن تطلعه للمزيد من النجاحات في المراحل المقبلة، حيث يعرف الجميع أن حجم العمل الذي يقوم به منسوبي العمادة كبير جدا، ولا يتم إنجازه بسهولة بل بعد تعب وجهد كبير للوصول إلى هذا المستوى من التميز.

وأكد معاليه، أننا نفخر بالشفافية التي نقدمها للجميع، وهذه الشفافية كل ما قدمت نشعر أننا نعمل في بيئة عمل متميزة، وعملنا مترابط وأسال الله ان يوفقنا جميعاً، وهذه الزيارة فقط لتقديم الشكر لكم خصوصاً وأنكم تعملون في جامعة تعتبر من أكبر الجامعات السعودية من حيث عدد الكليات.

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