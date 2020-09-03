جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد “عن بعد” بمشاركة 74 عضوًا

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اختتمت جامعة القصيم، مُمثلة في وكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة، ومركز تنمية القيادات والقدرات، اليوم الخميس الموافق 15/1/1442هـ، البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد عن بعد، والذي استمر لمدة خمسة أيام، بحضور 45 من أعضاء هيئة التدريس الرجال، و29 من النساء بمجموع كلي 74 عضوًا، وذلك بهدف تعريف أعضاء وعضوات هيئة التدريس الجدد بالمهارات اللازمة لتأدية مهام العملية التعليمية، ومتطلبات البحوث العلمية بجودة ودقة عالية.

واحتوى البرنامج على عدد من الجلسات والمحاضرات على مدى أيام انعقاده، حيث تضمن برنامج يوم الأحد 11/1/1442هـ، قضايا التعلم والتعليم الجامعي، ونظريات التعلم والتدريس الجامعي، وصياغة نواتج التعلم وأدوات قياسها، فيما شهد يوم الإثنين التعريف بموضوعات البلاك بورد والفصول الافتراضية، واستراتيجيات التدريس في التعلم الإلكتروني، والتقويم الإلكتروني، في حين تناولت جلسات يوم الثلاثاء المشكلات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس عند إعداد بحوثهم وكيفية معالجتها، وكذلك البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والإلكترونية، وتطبيقات برنامج SPSS في البحث العلمي.

وشهد يوم أمس الأربعاء تقديم موضوعات عن توكيد نظام الجودة البرامجي، والتحسين المستمر لأداء المؤسسات التعليمية من خلال تطبيق المنهجية اليابانية ” كايزن”، بالإضافة إلى نواتج التعلم وجودة التدريس الجامعي، وفي اليوم الختامي من البرنامج شهدت فعاليات اليوم الخميس جلسة عن دائرة التعلم الطبيعية 4MAT، ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام، ومهارات التدريس الجامعي الفعال (PBL).

من جهته، أوضح الدكتور منيع بن محمد المنيع، المشرف العام على مركز تنمية القيادات والقدرات بالجامعة، أن البرنامج ركز على إعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد باستخدام المستحدثات في مجال التعلم والتعليم، حيث تم تقديم البرنامج عن بعد من خلال منصة التدريب على نظام البلاك بورد لإدارة التعلم، وقد استعان المركز بأساتذة ومدربين محترفين ومتخصصين على مدار خمسة أيام، كما شارك في تنفيذ البرنامج مجموعة محترفة من منسقي مركز تنمية القيادات والقدرات بالجامعة، لتنفيذ البرنامج على نحو متوازن، كما عالج البرنامج العديد من القضايا والموضوعات الأكثر ارتباطاً بالعملية التعليمية داخل الجامعة، والتي لوحظ أن هناك احتياجات تدريبية ملحة لتناولها لدى أعضاء هيئة التدريس الجدد.

وأضاف “المنيع”، أن هذا البرنامج جاء بتوجيه من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الفعاليات في تنمية أداء المتدربين بشكل ملحوظ، وسيتم التأكد من ذلك من خلال تحليل مخرجات التعلم ومن خلال الاختبارات القبلية والبعدية للبرنامج، وكذلك استبانة تقييم في نهاية البرنامج، ولتعزيز التطبيقات العملية تم التأكيد على المتدربين والمتدربات بضرورة العمل بما تم اكتسابه في البرنامج داخل كلياتهم لتطوير الأداء بها، وتفعيل دور الطالب في التعلم النشط، وتأكيد أهمية التعامل معه وتطويره باعتبار أن التعلم أصبح متمركزًا حوله، وهذا ما يتم تصميم العملية التعليمية عليه بحيث تصبح ذات جودة عالية.