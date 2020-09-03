احدث الأخبار

“هيئة الاتصالات” تناقش آليات تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تكشف عوار التنظيم الإرهابي بـكلمات بعنوان: (من هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها نخبة من دعاة نجران
منطقة نجران
 لجان التوطين الميدانية بمنطقة عسير تعقد اجتماعها الاول
منطقة عسير
 “الصحة”: تسجيل (1454) حالة تعافٍ جديدة ليبلغ الإجمالي (293964) حالة
أبرز المواد
 “البيئة” تؤكد نجاح مشروع بحثي للزراعة على مياه البحر “الأول في المنطقة”
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يدشن مركز الدعم والمساندة لمنصة مدرستي
منطقة تبوك
 جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد “عن بعد” بمشاركة 74 عضوًا
منطقة القصيم
 رئيس جامعة القصيم: الجامعة طبقت أعلى معايير الشفافية لضمان تنفيذ آلية قبول منصفة
منطقة القصيم
 تعليم تبوك يطلق جائزة التميز المخصصة في التعليم عن بُعد
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن مشعل يكرم متميزي “التعلم عن بعد” بتعليم القصيم
منطقة القصيم
 واشنطن تتنصل من 80 مليون دولار مستحقات لمنظمة الصحة: لن ندفع
أبرز المواد
 المملكة تودع وثيقتي الانضمام لاتفاقيتي لوكارنو وفيينا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
أبرز المواد
“هيئة الاتصالات” تناقش آليات تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة

“هيئة الاتصالات” تناقش آليات تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تكشف عوار التنظيم الإرهابي بـكلمات بعنوان: (من هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها نخبة من دعاة نجران

الشؤون الإسلامية تكشف عوار التنظيم الإرهابي بـكلمات بعنوان: (من هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها نخبة من دعاة نجران

منطقة نجران
لجان التوطين الميدانية بمنطقة عسير تعقد اجتماعها الاول

لجان التوطين الميدانية بمنطقة عسير تعقد اجتماعها الاول

منطقة عسير
“الصحة”: تسجيل (1454) حالة تعافٍ جديدة ليبلغ الإجمالي (293964) حالة

“الصحة”: تسجيل (1454) حالة تعافٍ جديدة ليبلغ الإجمالي (293964) حالة

أبرز المواد

“الصحة”: تسجيل (1454) حالة تعافٍ جديدة ليبلغ الإجمالي (293964) حالة

“الصحة”: تسجيل (1454) حالة تعافٍ جديدة ليبلغ الإجمالي (293964) حالة
http://almnatiq.net/?p=899749
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (833) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (318319) حالة، من بينها (20373) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1495) حالة حرجة، كما سجلت (1454) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (293964) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (833)حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات (3982) حالة، بإضافة (26) حالة وفاة جديدة، لافتةً النظر إلى أنه قد أجري (48653) فحصاً مخبرياً جديداً , ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

روابط ذات صلة

“هيئة الاتصالات” تناقش آليات تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة

“هيئة الاتصالات” تناقش آليات تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة
“البيئة” تؤكد نجاح مشروع بحثي للزراعة على مياه البحر “الأول في المنطقة”

“البيئة” تؤكد نجاح مشروع بحثي للزراعة على مياه البحر “الأول في المنطقة”
واشنطن تتنصل من 80 مليون دولار مستحقات لمنظمة الصحة: لن ندفع

واشنطن تتنصل من 80 مليون دولار مستحقات لمنظمة الصحة: لن ندفع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*