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لجان التوطين الميدانية بمنطقة عسير تعقد اجتماعها الاول

لجان التوطين الميدانية بمنطقة عسير تعقد اجتماعها الاول
http://almnatiq.net/?p=899752
المناطق - أبها
بمتابعة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الأستاذ هادي بن عايض الشهراني عقد صباح اليوم إجتماعاً عن بعد لرؤساء لجان التوطين الميدانية بمنطقة عسير وقد ترأس الاجتماع مدير إدارة التوطين بفرع الوزارة أمين برنامج التوطين بالمنطقة الاستاذ رامي بن عبدالله الجهني و تم خلال الاجتماع مناقشة جميع الإجراءات والخطط الخاصة وآلية عمل اللجان الميدانية  لتكثيف الحملات على جميع الانشطة والمهن التي تم توطينها خلال الفترة الماضية والتأكيد على تطبيق الأنظمة والتعليمات بخصوص المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة سعيًا لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص وحضر الاجتماع مدير إدارة التفتيش بأبها الاستاذ عادل الاسمري وجميع رؤساء لجان التوطين الميدانية بالمنطقة .

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