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الشؤون الإسلامية تكشف عوار التنظيم الإرهابي بـكلمات بعنوان: (من هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها نخبة من دعاة نجران

الشؤون الإسلامية تكشف عوار التنظيم الإرهابي بـكلمات بعنوان: (من هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها نخبة من دعاة نجران

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أبرز المواد

الشؤون الإسلامية تكشف عوار التنظيم الإرهابي بـكلمات بعنوان: (من هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها نخبة من دعاة نجران

الشؤون الإسلامية تكشف عوار التنظيم الإرهابي بـكلمات بعنوان: (من هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها نخبة من دعاة نجران
http://almnatiq.net/?p=899756
المناطق - نجران

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، خلال شهر محرم الجاري، سلسلة من الكلمات بعنوان: (من هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد مدينة نجران بعد صلاتي المغرب والعشاء، في إطار برامجها الأمن الفكري والتوعية بخطر التنظيمات الإرهابية المحظورة .
وتستهل الكلمات يوم غداً حيث يلقي الشيخ عبدالله بن صالح الهمامي كلمة في جامع عليان العمر بحي الضباط، بعد العشاء.

وبعد غدٍ السبت، يلقي الشيخ علي بن إسماعيل الكعبي كلمة بمسجد النعمان بن بشر في حي الفهد الشمالي بعد المغرب، وفي مسجد سلمان الفارسي بحي الفهد الجنوبي بعد العشاء.. كما يلقي كلمة في اليوم الرابع والعشرين منه في جامع الملك سلمان بحي الفيصلية بعد المغرب، ويلقي كلمة في مسجد قيس بن عاصم بحي الأملاح بعد العشاء.

وفي السابع والعشرين من الشهر يلقي الشيخ أحمد بن هادي الوايلي كلمة في جامع أبو عبدالله اللحيدان بحي الأتايبة بعد المغرب، وفي مسجد الرحمة بحي الأمير مشعل بعد العشاء، وتختتم هذه السلسلة يوم الأربعاء الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
فيما يلقي الشيخ بشير بن عبده درموح كلمة بجامع الحسن بن عرفة في حي الأملاح بعد المغرب، ويلقي الشيخ إبراهيم بن صالح آل تاليه كلمة بمسجد أم منصور العليان في حي الفهد الشمالي بعد العشاء.

وتأتي هذه السلسلة ضمن الأنشطة والبرامج الدعوية والتوعوية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتوجيه ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية المجتمع وتحصينه ضد الأفكار المنحرفة والهدامة، وتبصير الناس بخطر الجماعات والأحزاب الإرهابية.

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