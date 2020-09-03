احدث الأخبار

“هيئة الاتصالات” تناقش آليات تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تكشف عوار التنظيم الإرهابي بـكلمات بعنوان: (من هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها نخبة من دعاة نجران
منطقة نجران
 لجان التوطين الميدانية بمنطقة عسير تعقد اجتماعها الاول
منطقة عسير
 “الصحة”: تسجيل (1454) حالة تعافٍ جديدة ليبلغ الإجمالي (293964) حالة
أبرز المواد
 “البيئة” تؤكد نجاح مشروع بحثي للزراعة على مياه البحر “الأول في المنطقة”
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك يدشن مركز الدعم والمساندة لمنصة مدرستي
منطقة تبوك
 جامعة القصيم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد أعضاء هيئة التدريس الجدد “عن بعد” بمشاركة 74 عضوًا
منطقة القصيم
 رئيس جامعة القصيم: الجامعة طبقت أعلى معايير الشفافية لضمان تنفيذ آلية قبول منصفة
منطقة القصيم
 تعليم تبوك يطلق جائزة التميز المخصصة في التعليم عن بُعد
منطقة تبوك
 الأمير فيصل بن مشعل يكرم متميزي “التعلم عن بعد” بتعليم القصيم
منطقة القصيم
 واشنطن تتنصل من 80 مليون دولار مستحقات لمنظمة الصحة: لن ندفع
أبرز المواد
 المملكة تودع وثيقتي الانضمام لاتفاقيتي لوكارنو وفيينا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
أبرز المواد
“هيئة الاتصالات” تناقش آليات تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة

“هيئة الاتصالات” تناقش آليات تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تكشف عوار التنظيم الإرهابي بـكلمات بعنوان: (من هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها نخبة من دعاة نجران

الشؤون الإسلامية تكشف عوار التنظيم الإرهابي بـكلمات بعنوان: (من هم الإخوان المسلمون؟) يلقيها نخبة من دعاة نجران

منطقة نجران
لجان التوطين الميدانية بمنطقة عسير تعقد اجتماعها الاول

لجان التوطين الميدانية بمنطقة عسير تعقد اجتماعها الاول

منطقة عسير
“الصحة”: تسجيل (1454) حالة تعافٍ جديدة ليبلغ الإجمالي (293964) حالة

“الصحة”: تسجيل (1454) حالة تعافٍ جديدة ليبلغ الإجمالي (293964) حالة

أبرز المواد

“هيئة الاتصالات” تناقش آليات تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة

“هيئة الاتصالات” تناقش آليات تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=899759
المناطق - واس

عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم, ورشة عمل افتراضية حول تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي بالمملكة، بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص؛ سعيًا إلى تعزيز الاستخدام التجاري والمبتكر للطيف الترددي وتمكين التقنيات الراديوية الناشئة، وتعزيز الاستثمار في الاستخدامات التجارية والمبتكرة من خلال توفير الطيف الترددي لهذه الاستخدامات، وضمان توفير بيئة تنظيمية تنافسية وشفافة في سوق الاتصالات وتقنية والمعلومات في المملكة.
وجرى خلال الورشة تقديم عرض تعريفي بالإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي، وخطط الهيئة لتمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي في المملكة.
واستعرض نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع الطيف الترددي الدكتور محمد العتيبي التوجهات المستقبلية لتمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي في المملكة، مشيرًا إلى مواكبة الإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي للمتغيرات التقنية المتسارعة، وسعيها لتلبية الاستخدامات التجارية والمبتكرة الحالية والمستقبلية لجميع القطاعات، حيث سيعمل من خلال تلك الإستراتيجية على توفير أحدث التقنيات بما في ذلك دعم تطبيقات الجيل الخامس، وتمكين حالات الاستخدام المختلفة لهذه التقنيات، وتمكين التطبيقات الراديوية الناشئة واستخدامات إنترنت الأشياء من خلال إتاحة الوصول إلى الطيف الترددي المرخص، بالإضافة إلى الاستخدامات المعفاة من الترخيص.
كما تضمنت ورشة العمل جلسة نقاش حوارية حول احتياجات التقنيات الراديوية والقطاع المستخدم للطيف الترددي أدارها كبير مستشاري التقنية بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد السحيلي، وشارك فيها كل من: مدير خدمات الطيف الترددي في (LS Telecom) ريتشارد ورمسلي, حيث تمحور حديثه حول أحدث تقنيات شبكات الاتصالات الحرجة، ورئيس شؤون سياسات الطيف الترددي في أوروبا بشركة (Facebook) الدكتور غيوم ليبرون الذي تناول في مداخلته تقنيات الاتصالات اللاسلكية الناشئة التي تساهم في تطويرها شركة (Facebook)، فيما سلّط الضوء على أنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS) واحتياجها من الطيف الترددي، نائب الرئيس لشؤون سياسات الطيف الترددي في وحدة الاتصالات المتنقلة بشركة (SoftBank) أوسامو كاميمورا، تلا ذلك مداخلة لمساعد مدير إدارة الطيف الترددي في (NERA Consulting) هانز مارتن حول احتياجات القطاعات المختلفة من الطيف الترددي لتقنية الجيل الخامس.
واختتمت مداخلات جلسة النقاش بورقة خبير سياسات الطيف الترددي في (Apple) جراهام ماكدونالد والرئيس التنظيمي لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة (WiFi Alliance) قدّم خلالها قراءة استشرافية لمستقبل شبكات الـ (Wi-Fi).
وكانت “هيئة الاتصالات” قد قامت في وقت سابق بطلب مرئيات العموم حول “تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة في المملكة “؛ للوقوف على احتياج القطاعات كافة في المملكة من الطيف الترددي للتطبيقات التجارية والمبتكرة، وتحديد أفضل السبل لإدارة النطاقات المحددة لهذه الاستخدامات، بما يعزز من مكانة وريادة المملكة في تبني التقنيات اللاسلكية، كما تسعى الهيئة للمحافظة على ريادة المملكة في المخصصات الترددية في أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2020)؛ وذلك من خلال توفير أكثر من 10 جيجاهرتز من الطيف للاستخدامات الناشئة والمبتكرة بحلول عام 2024م.

روابط ذات صلة

“الصحة”: تسجيل (1454) حالة تعافٍ جديدة ليبلغ الإجمالي (293964) حالة

“الصحة”: تسجيل (1454) حالة تعافٍ جديدة ليبلغ الإجمالي (293964) حالة
“البيئة” تؤكد نجاح مشروع بحثي للزراعة على مياه البحر “الأول في المنطقة”

“البيئة” تؤكد نجاح مشروع بحثي للزراعة على مياه البحر “الأول في المنطقة”
واشنطن تتنصل من 80 مليون دولار مستحقات لمنظمة الصحة: لن ندفع

واشنطن تتنصل من 80 مليون دولار مستحقات لمنظمة الصحة: لن ندفع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*