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جمعية قلبي وفريق معين يوقعان اتفاقية لخدمة المجتمع صحيا

جمعية قلبي وفريق معين يوقعان اتفاقية لخدمة المجتمع صحيا
http://almnatiq.net/?p=899769
الرياض - فلاج الشعيفاني
وقعت جمعية قلبي الصحية اتفاقية تعاون مع فريق مُعين التطوعي الصحي ، ضمن  الشراكة التي تعقدها قلبي مع القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات المانحة والفرق التطوعية لخدمة المجتمع صحياً .
وكان مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية الأستاذ عبدالله النقيدان مُثلاً عن  جمعية “قلبي” في توقيع الإتفاقية ، ونظيره عن “فريق مُعين” قائد الفريق الأستاذ عبدالرحمن المساعد  وذلك بمقر جمعية قلبي الصحية بالرياض.
وقال النقيدان في تصريح له أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الشراكات التي تسعى الجمعية إلى توقيعها مع الفرق التطوعية لتمكين المتطوعين من مختلف الفئات من أبناء وبنات الوطن لتقديم خدمات تسهم في نهوض المجتمع صحياً والاستفادة من الفرص التطوعية التي تُطلقها الجمعية لتحقيق الاستدامة الصحية في المجتمع بما يعزز  رؤية 2030 في بناء مجتمع صحي وسليم  لافتاً أن الجمعية وضعت من خلال خطتها الاستراتيجية أُطر الشراكات  التي تحقق أهدافها ورسالتها في  تعزيز  الإستدامة الصحية للمجتمع ونشر ثقافة التوعية والتثقيف الصحي وفق منهجية الشراكات المعتمدة لدى الجمعية .
وأشار النقيدان إلى أن الجمعية تستهدف عقد شراكات نوعية مع مؤسسات مانحة وتجارية من ناحية  ومزودي الخدمات الصحية من ناحية اخرى خلال العام الجديد.
وبيّن أن الجمعية تهدف من هذه الاتفاقية إلى إشراك  فريق مُعين في الفعاليات التي تُنظمها جمعية قلبي الصحية  بما يُسهم في التعريف بالجمعية ونشر ثقافة الاهتمام بالصحة.
من جانبه أشاد الأستاذ عبدالرحمن المساعد بالاتفاقية مبيناً أن الفريق سيضع كافة إمكانياته  البشرية والفنية لتحقيق رسالة وأهداف الجمعية مشيرًا إلى أن الجمعية تحمل رسالة سامية في علاج  مرضى القلب وتوعية المجتمع بالبرامج الوقائية التي تُعزز لصحة المجتمع ولهذا يُسعدنا الشراكة معها في تعزيز برامجها وأنشطتها الصحية النوعية .

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