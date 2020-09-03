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شراكة بين لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة تبوك وجمعية الملك خالد الخيرية النسائية

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شراكة بين لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة تبوك وجمعية الملك خالد الخيرية النسائية

شراكة بين لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة تبوك وجمعية الملك خالد الخيرية النسائية
http://almnatiq.net/?p=899784
المناطق - تبوك
وقعت لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك اليوم ضمن برنامج عطاء اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بالمنطقة.
وأوضحت رئيسة اللجنة نسرين بصري أن الهدف من هذه الاتفاقية تنفيذ برامج تدريبيه تطوعية لمستفيدي الجمعية وموظفيها والمتطوعين الذين يعملون تحت مظلتها انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية وأهمية تحقيق التعاون المثمر بين جميع الجهات تحقياً لرؤية المملكة 2030.
ولفت النظر إلى أن اللجنة تسعى لتفعيل البرامج والمبادرات التي تخدم مستفيدي الجمعية ضمن برنامج عطاء الذي يعنى بالتدريب والتأهيل لسوق العمل من خلال إقامة الدورات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية التي تخدم جميع فئات المستفيدين من أجل تعزيز قدراتهم وتمكينهم وحثهم على الاستفادة من إمكانياتهم والاعتماد على أنفسهم.

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