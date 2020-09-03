الفيصل يعفي مدير فرع الوزارة في الباحة

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أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، الخميس، توجيهاً يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة، وتوجيه إنذار للشركة، والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري لضمان تلافي الخلل الذي ظهر خلال زيارته لمرافق المدينة.

وأوضحت وزارة الرياضة في بيان صحفي، أنه لكون هذا الخلل يمثل قصوراً في الأداء، والمتابعة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة؛ فقد أصدر الفيصل قراراً يقضي بإعفاء مدير فرع الوزارة بمنطقة الباحة من منصبه، وتكليف صالح الغامدي مديراً لفرع الوزارة.

وأوضح البيان، أن الشركة المشار لها معنية بصيانة مرافق المنشأة، ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية بالمدينة.

وعلى ذات الصعيد، وعد الفيصل خلال لقاءه بشباب وشابات الباحة بالعمل على التنسيق مع أمانة المنطقة والجهات المعنية لإقامة ساحات رياضية متكاملة، مع التركيز على دعم الرياضات المتنوعة و التي تتناسب مع طبيعة المنطقة وخاصة الرياضات الجبلية.