جامعة الحدود الشمالية توقع عقد مشروع إعادة تخطيط وتطوير الموقع العام للمدينة الجامعية بعرعر

المناطق - عرعر

وقع معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري في مكتبه صباح يوم الخميس ١٥/ ١/ ١٤٤٢ه، عقد مشروع إعادة تخطيط وتطوير الموقع العام للمدينة الجامعية بعرعر، مع رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الاستشارية السعودية للاستشارات الهندسية، وذلك بحضور أصحاب السعادة وكلاء الجامعة، والمشرف العام على إدارة المدينة الجامعية، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية، ومدير الإدارة العامة للصيانة والخدمات.

وقد بين معاليه بأن الهدف الأساسي من إبرام هذا العقد هو إعادة دراسة وتقييم المخطط الحالي للموقع العام، ووضع خطة لتطوير المباني والمرافق الجامعية بما يتواءم مع الخطة الإستراتيجية للجامعة؛ للوصول إلى مخطط يحقق الاستدامة وكفاءة الإنفاق للمشاريع المستقبلية وتوفير فرص الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، ثم البدء في المرحلة الثانية من إعادة تصميم الكليات والعمادات والمباني والمرافق الجامعية لتسهيل العمل وإجراءات الوظائف المرتبطة بهيكلة الجامعة الجديدة، والتي اعتمدت من مجلس الجامعة، وتهيئة البيئة الجامعية بما يتناسب واحتياجات البرامج الأكاديمية والتدريبية واستخدام أحدث التقنيات والبرامج الداعمة لتطوير الجامعة وفق هويتها الجديدة في ضوء رؤية المملكة 2030 .