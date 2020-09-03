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“سار” تُسير رحلات إضافية في اليوم الوطني

“سار” تُسير رحلات إضافية في اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=899802
المناطق - واس

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” عن رحلة إضافية جديدة لعملائها وذلك يوم الثلاثاء 22 سبتمبر على متن قطاراتها التي تنطلق من محطة الرياض وتمر عبر عدة مدن هي المجمعة، القصيم، حائل، حتى محطتها الأخيرة في منطقة الجوف, وذلك بالتزامن مع إجازة اليوم الوطني السعودي الـ90 في المملكة.
وأكد المدير العام للتسويق والاتصال المؤسسي في “سار” عمار النهدي, أن إضافة الرحلات جاءت تلبية لرغبة عملاء “سار” في التنقل بين مناطق المملكة خلال إجازة اليوم الوطني، وتنطلق الرحلة من محطة الرياض مرورًا بمحطة المجمعة وصولًا لمحطة القصيم، والرحلة الأخرى من محطة القصيم مرورًا بمحطة المجمعة وصولًا لمحطة الرياض.
ودعت “سار” عملاءها الراغبين في حجز وشراء التذاكر، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.sar.com.sa أو من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية.

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