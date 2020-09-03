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نجاح عملية “زراعة صمام أورطي” لمريض في مركز أمراض وجراحة القلب في القريات

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نجاح عملية “زراعة صمام أورطي” لمريض في مركز أمراض وجراحة القلب في القريات

نجاح عملية “زراعة صمام أورطي” لمريض في مركز أمراض وجراحة القلب في القريات
http://almnatiq.net/?p=899809
المناطق - واس

أجرى الفريق الطبي في مركز أمراض وجراحة القلب في القريات أول عملية لزراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة وذلك لمريض كان يعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي حيث تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.
ويعدّ مثل هذا النوع من القسطرة متقدماً جداً ويعمل فقط فى المراكز الكبرى على مستوى المنطقه والعالم.
ويأتي هذ الإنجاز في إطار الخطة التطويرية المعتمدة لمركز القلب في مستشفى القريات العام لتوفير الرعاية الطبية للمرضى وتجويدها.

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