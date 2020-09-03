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رئيس جامعة تبوك يدشن قاعدة الإنتاج العلمي بالجامعة

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رئيس جامعة تبوك يدشن قاعدة الإنتاج العلمي بالجامعة

رئيس جامعة تبوك يدشن قاعدة الإنتاج العلمي بالجامعة
http://almnatiq.net/?p=899812
المناطق - تبوك
دشن معالي رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي قاعدة الإنتاج العلمي بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بهدف حصر الإنتاج البحثي والعلمي للباحثين من منسوبي الجامعة .
وبين الدكتور الذيابي أن القاعدة العلمية تشمل مختلف النتاج من كتب وبراءات اختراع ورسائل علمية بما يمكن من الاستفادة منها أكاديمياً وفي اتخاذ القرارات على مستوى الجامعة فضلاً عن توفير مرجع علمي في مختلف العلوم والتخصصات .
وحث الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا على المبادرة والاستفادة من القاعدة وتوثيق إنتاجهم العلمي .
ونظمت محاضرة علمية قدمها المسشار بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور خالد المطيري عن قاعدة الإنتاج العلمي من حيث مميزاتها وكيفية استخدامها عبر المنصة الرقمية بالجامعة .

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