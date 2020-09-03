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رئيس بلدية القطيف يتفقد ميدانيا سير المشاريع والخدمات في المحافظة

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رئيس بلدية القطيف يتفقد ميدانيا سير المشاريع والخدمات في المحافظة

رئيس بلدية القطيف يتفقد ميدانيا سير المشاريع والخدمات في المحافظة
http://almnatiq.net/?p=899815
القطيف - فتحية العبدالله

وقف رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني على عدد من المشاريع والخدمات التنموية في المحافظة، وبحث أهم المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع ووجه بتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع وبجودة عالية، مع الأخذ بالاحتياطات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها وشاهد خلالها ممشى القطيف الصحي، وكورنيش دانة الرامس، وشارع شمال الناصرة، رافقه فيها عدد من مديري الإدارات بالبلدية ومهندسي المشاريع.

وأوضح المهندس الحسيني أن المشاريع التي تقوم عليها البلدية تأتي ضمن جهود البلدية في أنسنة المدن وجودة الحياة، مؤكداً أن البلدية تسعى دائما الى تقديم المزيد من العمل والجهد للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لسكان المحافظة وزوارها.

من جهته أشار مدير إدارة الحدائق والتشجر المهندس خليف المطيري إلى أن العمل في الممشى الصحي جاء ضمن استراتيجية البلدية لتطوير الخدمات وتوفير وسائل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين.

وذكر أن الممشى يمتد بجانب كورنيش الناصرة، وتم تصميمه بشكل يتلاءم مع رغبات الجميع للتشجيع على ممارسة الرياضة، موضحا أن مضمار المشي فقط يبلغ طوله 17م وعرضه 4 أمتار من مادة الحجر المرو والرخام بأحجام مختلفة (صغير، وسط، كبير) في مسارات خمسة بألوان مختلفة.

وأوضح أنه تم زراعة الأشجار والزهور حول الممشى بالإضافة لوضع كراسي للجلوس وساند لمساعدة كبار السن في المشي.

وبين أن البلدية تسعى لتطوير جميع الأحياء في المحافظة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية، تعود بالنفع العام على الجميع.

 

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